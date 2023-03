UPDATE, 28. März, 22:40 Uhr: DFB-Elf unterliegt Belgien in Köln

Deutschland arbeitet, Deutschland kämpft und unterliegt am Ende dennoch mit 2:3 gegen Belgien! Zu schwer wog die schwache erste halbe Stunde der Nationalmannschaft, in der Belgien durch Yannick Carrasco und Romelu Lukaku mit 0:2 in Führung ging. Kurz vor der Pause verkürzte Niclas Füllkrug per Elfmeter und legte damit den Grundstein für eine dominante zweite Halbzeit.

Während sich die Deutschen allerdings die Zähne ausbissen, vollendete Kevin De Bruyne den einzig gefährlichen Konter zum 1:3. Trotzdem gaben sich die Deutschen nicht auf, verkürzten nochmal durch Serge Gnabry, ehe die Partie unter den Anfeuerungsrufen der Zuschauer abgepfiffen wurde. Wenn Deutschland die erste halbe Stunde verhindern kann, besteht hier großes Potenzial. Das ist allerdings ein großes Wenn. Wir bleiben gespannt!

UPDATE, 28. März, 21:35 Uhr: Deutschland - Belgien zur Halbzeit 1:2

Die deutsche Nationalmannschaft liegt zur Pause mit 1:2 gegen Belgien zurück! Während der ersten halben Stunde präsentierte Deutschland ein desaströses defensives Umschaltverhalten. Immer wieder brachen die Belgier mit wenigen Pässen durch und belohnten sich innerhalb der ersten zehn Minuten mit zwei Toren: erst durch Carrasco, dann durch Lukaku.

Auch danach waren die roten Teufel besser, vergaben jedoch beste Chancen oder scheiterten an der Latte. So tauschte Flick schon nach einer halben Stunde doppelt, brachte mit Emre Can deutlich mehr Stabilität und die ersten Schüsse folgten. Kurz vor der Pause verkürzte Niclas Füllkrug schließlich per Handelfmeter zum 1:2. Kann Deutschland daran anschließen?

UPDATE, 28. März, 19:30 Uhr: Deutschland - Belgien - die DFB-Aufstellung

Deutschland: ter Stegen - Wolf, Ginter, Kehrer, Raum - Kimmich, Goretzka, Gnabry, Wirtz - Füllkrug, Werner

Belgien: Casteels - Castagne, Faes, Vertonghen, Theate - Onana, De Bruyne, Mangala - Lukebakio, Lukaku, Carrasco

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es Schlag auf Schlag. Nach dem 2:0-Sieg über Peru trifft die Elf von Bundestrainer Hansi Flick am Dienstagabend in Köln mit Belgien auf eine europäische Top-Nation.

Ähnlich wie Deutschland, so haben auch die "Roten Teufel" nach dem frühen WM-Aus einiges gutzumachen und der belgische Verband hat sich dazu mit Domenico Tedesco einen in Deutschland bestens bekannten Trainer geholt.

Unter dem Ex-Coach von Schalke 04 und RB Leipzig siegte Belgien zuletzt schon zum Start in die EM-Qualifikation souverän auswärts in Schweden mit 3:0. Stürmer Romelu Lukaku sorgte mit seinem Dreierpack im Alleingang dafür, dass Belgien den Auftaktsieg einfuhr.

Das DFB-Team, das als Gastgeber automatisch für die EM 2024 qualifiziert ist, war am Samstagabend in Mainz ebenfalls erfolgreich. Beim schon erwähnten 2:0-Sieg gegen Peru traf Bremens Stürmer Niclas Füllkrug doppelt.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Belgien liegt schon einige Zeit zurück. Im Rahmen der EM-Qualifikation siegte das DFB-Team 2011 in Düsseldorf mit 3:1. Mesut Özil, Andre Schürrle und Mario Gomez trafen damals für Deutschland, Marouane Fellaini für Belgien.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstagabend im Länderspiel auf Belgien. Anpfiff der Partie in Köln ist am 28. März um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Deutschland gegen Belgien im Free-TV übertragen?

Ja. Das Spiel Deutschland gegen Belgien wird live im Free-TV auf RTL übertragen.

Länderspiel heute live: Kann ich die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Belgien im Pay-TV sehen?

Nein. Das Spiel ist ausschließlich im Free-TV auf RTL zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Deutschland vs. Belgien?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet RTL+ mit dem kostenpflichtigen Live-Stream einen mobilen Service.

Kann ich die Partie England gegen Deutschland auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn im RheinEnergieSTADION der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

