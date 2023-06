UPDATE, 20. Juni, 19:40 Uhr: Deutschland gegen Kolumbien heute live: Die Aufstellungen

Bundestrainer Hansi Flick gibt seinem Vielspieler Joshua Kimmich gegen Kolumbien am Abend (20.45 Uhr/RTL) eine Pause. Der Kapitän gehört in Gelsenkirchen zu den fünf Spielern, die Flick nach dem 0:1 gegen Polen in Warschau austauscht.

Wie angekündigt wird Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan die bestimmende Rolle im Mittelfeld einnehmen. Die Viererkette vor Torhüter Marc-Andre ter Stegen bilden von rechts voraussichtlich Marius Wolf, Malick Thiaw, Antonio Rüdiger und Robin Gosens. Gündogan stehen Emre Can als Absicherung und Leon Goretzka zur Seite.

Deutschland: ter Stegen - Wolf, Thiaw, Rüdiger, Gosens - Can - Sane, Goretzka, Gündogan, Musiala - Havertz.

Kolumbien: Vargas - Munoz, Yerry Mina, Lucumi, Machado - Lerma, Uribe, Ju. Cuadrado, Luis Diaz, Arias - Borré

Deutschland gegen Kolumbien heute live: Sieg ist Pflicht

Die deutsche Nationalmannschaft konnte, nach dem schwachen Auftritt gegen die Ukraine, auch gegen Polen nicht überzeugen und verlor das Testspiel in Warschau mit 0:1. "Es fehlt die letzte Gier, der letzte Pass, und dann verliert man so ein Spiel", fasste Innenverteidiger Antonio Rüdiger die Partie gegen den Nachbarn genervt zusammen.

Nationaltrainer Hansi Flick erklärte auf der Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen mit Kolumbien: "Ich trage die Verantwortung für die Ergebnisse. Ich kann nur sagen, dass wir, das Trainerteam und ich, von unserem Weg überzeugt sind. Wir haben auch Fortschritte gesehen. Ich habe (gegen Polen; Anm. d. Red.) vieles besser gesehen als gegen die Ukraine.

Im dritten und letzten Testspiel des aktuellen Abstellungsfensters kann der DFB-Trainer auf alle nominierten Spieler zurückgreifen. Jeder sei verfügbar und fit, führte Flick aus.

DFB-Team gegen Kolumbien live: Wann und wo wird gespielt?

Ausgetragen wird die Partie in Gelsenkirchen in der Veltins-Arena. Angepfiffen wird das Spiel durch Schiedsrichter Halil Umut Meler heute, am Dienstag den 20. Juni um 20:45 Uhr.

Deutschland vs. Kolumbien live: Wird das Länderspiel im Free-TV übertragen?

Ja, wird es! Im frei empfangbaren Fernsehen seht ihr die Partie live bei RTL. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

Deutschland gegen Kolumbien live: Wer überträgt das Freundschaftsspiel live im Pay-TV?

Die Partie wird im Pay-TV nicht übertragen.

Deutschland vs. Kolumbien live: Wo kann man das Spiel im Livestream sehen?

Über RTL+ bietet der Sender einen Livestream an. Dieser ist allerdings kostenpflichtig

Deutschland - Kolumbien live: Wo gibt es einen Liveticker zum Testspiel?

Einen Liveticker gibt's bei ran.de, dort begleiten wir die Partie vom Anpfiff bis zum Abpfiff für euch.

DFB-Team empfängt Kolumbien live: Wo finde ich Highlights zum Länderspiel?

Highlights mit den wichtigsten Szenen zum Spiel werden nach dem Spiel im TV gezeigt.

