Spätes Remis gegen Ukraine: Friedenszeichen mit Alarmsignal

Ein leuchtendes Zeichen für den Frieden - und weitere Alarmsignale für Hansi Flick. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat beim großen Jubiläum in ihrem 1000. Länderspiel die 215. Niederlage zwar noch eben so abgewendet, ist ein Jahr vor der Heim-EM aber weit von der erhofften Titelform entfernt.

Beim 3:3 (1:2) in Bremen gegen die Ukraine offenbarte die Elf von Bundestrainer Flick abermals riesige Mängel, das Experiment mit Dreierkette und Doppelspitze funktionierte nicht und wurde abgebrochen. Grundlegende Dinge fehlten, besonders Körperlichkeit, Passschärfe, Konzentration - doch immerhin stimmte die Moral.

Dabei brachte Werder-Stürmer Niclas Füllkrug (6.) die DFB-Auswahl mit seinem siebten Tor in seinem siebten Länderspiel in Führung. Doch statt des erhofften Familienfestes mit fanfreundlicher Anstoßzeit (18.00 Uhr) erlebten die 35.795 Zuschauer im ausverkauften Weserstadion den nächsten ernüchternden Abend. In ihrer Verzweiflung pfiffen sie oder stimmten Werder-Sprechchöre an.

Fast auf den Tag genau zwölf Monate vor der EURO (14. Juni bis 14. Juli 2024) drehten die Gäste die Partie durch Wiktor Zygankow (19./56.) und ein Eigentor von Antonio Rüdiger (23.), Kai Havertz (83.) und Joshua Kimmich per Foulelfmeter (90.+1) retteten zumindest das Remis. Dennoch muss am Freitag in Warschau gegen Polen mit Ausnahmestürmer Robert Lewandowski dringend eine deutliche Leistungssteigerung her.

Deutschland vs. Ukraine: Rückstand zur Halbzeit

Die deutsche Nationalmannschaft liegt im 1000. Länderspiel mit 1:2 gegen die Ukraine zurück! Dank eines starken Starts und dem abgefälschten Schuss von Marius Wolf brachte der glücklich postierte Niclas Füllkrug das DFB-Team in Führung. Auch in der Folge waren die Hausherren überlegen, doch die Ukraine benötigte nur einen schnellen Konter, um auszugleichen. Dem Treffer von Viktor Tsygankov folgte nur vier Minuten später das 1:2 durch Antonio Rüdiger. Der Innenverteidiger wurde von Mudryk so am Fuß getroffen, dass er den Ball ins eigene Tor lenkte.

Im Anschluss wurde Deutschland wieder gefährlicher, biss sich jedoch an tiefstehenden Gästen die Zähne aus. Kurz vor der Halbzeitpause traf Leroy Sané dazu nur die Latte. Da muss also noch mehr kommen.

Deutschland vs. Ukraine: Die Aufstellungen

Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und Nico Schlotterbeck bilden die von Bundestrainer Hansi Flick neu eingeführte Dreierkette im Jubiläumsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Hinter dem Trio hütet im 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte in Bremen gegen die Ukraine (18.00 Uhr/ZDF) wie angekündigt Kevin Trapp das Tor.

Joshua Kimmich läuft als Sechser auf, vor dem Kapitän spielen Julian Brandt und Leon Goretzka. Auf den Außenbahnen sollen Marius Wolf und David Raum für Schwung sorgen. Der Bremer Niclas Füllkrug bildet bei seinem Heimspiel mit Leroy Sane eine Doppelspitze

Deutschland: Trapp - Ginter, Rüdiger, Schlotterbeck - Wolf, Kimmich, Goretzka, Raum - Sané, Brandt - Füllkrug

Ukraine: Trubin - Tymchyk, Zabarnyi, Matviienko, Mykolenko - Stepanenko, Tsygankov, Yarmolenko, Sudakov, Mudryk - Dovbyk

Deutschland vs. Ukraine live im TV und Liveticker

Ein Meilenstein für die deutsche Nationalmannschaft: Die DFB-Elf bestreitet ihr 1000. Länderspiel. Die Partie gegen die Ukraine steht ganz klar im Zeichen der Solidarität und für Frieden. Die Einnahmen des Spiels kommen dem durch Russland angegriffenen Land zugute.

"Das 1000. Länderspiel der deutschen A-Nationalmannschaft der Männer ist ein ganz besonderes Ereignis. Wir möchten es nutzen, um ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung und gegen Krieg und Zerstörung zu setzen", hatte DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei der Verkündung erklärt. Darüber hinaus werden die Deutschen in Sondertrikots auflaufen, die ersteigert werden können.

Nationalspieler Jonas Hofmann erwartet ein emotionales Jubiläumsspiel gegen die Ukraine. "Natürlich ist die Situation in der Ukraine ein Thema, mit dem ich mich täglich beschäftige. Wenn du dann gegen Betroffene spielst, versetzt du dich noch mehr in die anderen Spieler - ich sage bewusst nicht Gegner - hinein", sagte Hofmann im Interview mit den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Deutschland - Ukraine heute live: Wann und wo wird gespielt?

Ausgetragen wird das Jubiläumsspiel im Bremer Weserstadion, wo seit 2012 kein Länderspiel mehr stattgefunden hat. Anpfiff durch Schiedsrichter Anasthasios Sidiropoulos erfolgt heute (Montag, 12. Juni) um 18 Uhr.

Deutschland vs. Ukraine heute live: Wird das Benefiz-Länderspiel im Free-TV übertragen?

Ja, wird es! Im frei empfangbaren Fernsehen seht ihr die Partie live im ZDF, die Übertragung beginnt um 17:35 Uhr.

Deutschland gegen Ukraine heute live: Wer überträgt das Freundschaftsspiel live im Pay-TV?

Im Pay-TV wird die Partie nicht übertragen.

Deutschland vs. Ukraine heute live: Wo kann man das Jubiläumsspiel im Livestream sehen?

Einen kostenlosen Livestream stellt das ZDF-Sportstudio zur Verfügung, dieser ist in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Deutschland - Ukraine heute live: Wo gibt es einen Liveticker zum Testspiel?

Einen Liveticker gibt's bei ran.de, dort begleiten wir die Partie vom Anpfiff bis zum Abpfiff für euch.

Deutschland trifft auf Ukraine heute live: Wo finde ich Highlights zum Länderspiel?

Highlights mit den wichtigsten Szenen zum Spiel findet ihr in der ZDF-Mediathek.

