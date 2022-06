DFB-Team

VIP-Tickets für DEU-ENG zu gewinnen! So geht's!

Während die deutsche Nationalmannschaft in der UEFA Nations League am Dienstag in München um drei Punkte gegen England kämpft (ab 20:45 Uhr im Liveticker auf ran.de), habt ihr die einmalige Chance, VIP-Tickets für diese Partie in der Allianz Arena zu ergattern. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, lest ihr hier.