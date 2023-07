Während die Fußball-Nationalmannschaft der Männer bei den vergangenen beiden Turnieren enttäuschte, sind nun die Frauen wieder an der Reihe mit einem Turnier-Auftritt. Vom 20. Juli bis 20. August steht die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland an.

Vorher testet die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg gegen Sambia, die ebenfalls an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Zuvor gab es einen 2:1-Erfolg gegen Vietnam. Wir zeigen euch, wie ihr die Partie verfolgen könnt.

Frauen-WM-Testspiel Deutschland - Sambia: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Testspiel zwischen Deutschland und Sambia findet am 7. Juli in Fürth statt. Anstoß im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer ist um 20:30 Uhr.

Frauen-WM-Testspiel Deutschland - Sambia: Wird das Spiel im Free-TV übertragen?

Ja, das Testspiel der deutschen Fußball-Frauen wird live in der ARD gezeigt. Moderator Claus Lufen und Expertin Nia Künzer melden sich um 20:15 Uhr live aus Fürth. Kommentatorin ist Stephanie Baczyk.

Frauen-WM-Testspiel Deutschland - Sambia: Wird das Spiel im Pay-TV übertragen?

Das Testspiel der Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg wird nicht im Pay-TV übertragen.

Frauen-WM-Testspiel Deutschland vs. Sambia: Gibt es einen Livestream?

Ja, das Vorbereitungsspiel der DFB-Frauen wird auch im Livestream zu sehen sein. In der ARD Mediathek ist das Live-Programm sowie ein einzelner Stream zum Spiel abrufbar, sowohl im Web als auch in der App.

Deutschland vs. Sambia live: Testspiel der DFB-Frauen vor der WM im Liveticker

Einen Liveticker zur Partie findet ihr wie gewohnt bei ran.de und in der ran-App.

Frauen-WM-Testspiel Deutschland gegen Sambia: Gibt es noch Tickets?

Für das Spiel gegen Sambia gibt es noch Tickets im DFB-Ticketportal, allerdings nur noch auf den Stehplätzen und im VIP-Bereich. Normale Sitzplatz-Tickets sind komplett vergriffen.

Frauen-WM 2023: Der vorläufige DFB-Kader im Überblick

Der vorläufige DFB-Kader von Martina Voss-Tecklenburg besteht aus 28 Spielerinnen. Bis Turnierbeginn muss sie noch fünf Akteurinnen streichen.

Tor: Merle Frohms (VfL Wolfsburg), Ann-Kathrin Berger (FC Chelsea), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt), Ena Mahmutovic (MSV Duisburg)

Abwehr: Marina Hegering, Kathy Hendrich, Felicitas Rauch (alle VfL Wolfsburg), Sara Doorsun, Sophia Kleinherne (beide Eintracht Frankfurt), Carolin Simon (FC Bayern München), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Sarai Linder (TSG 1899 Hoffenheim)

Mittelfeld/Angriff: Alexandra Popp, Svenja Huth, Jule Brand, Lena Lattwein, Lena Oberdorf, Tabea Sellner (alle VfL Wolfsburg), Lina Magull, Klara Bühl, Lea Schüller, Sidney Lohmann (alle FC Bayern München), Laura Freigang, Nicole Anyomi (beide Eintracht Frankfurt), Chantal Hagel, Paulina Krumbiegel (beide TSG 1899 Hoffenheim), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Melanie Leupolz (FC Chelsea)