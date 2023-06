Die deutsche Nationalmannschaft konnte in ihrem 1000. Länderspiel gegen die Ukraine zwar am Ende noch ein 3:3-Unentschieden rausholen, Kritik erntete der Auftritt aber von allen Seiten. In Warschau gibt es für die DFB-Elf die Chance, teilweise Widergutmachung zu betreiben. Zwar gilt Deutschland als Favorit - mit Polen wartet allerdings ein Gegner, der nicht unterschätzt werden darf. Für die deutsche Elf ist es das zweite von drei Freundschaftsspielen in dieser Länderspielperiode.

Knapp ein Jahr vor Beginn der Europameisterschaft im eigenen Land herrscht sowohl in der deutschen Nationalmannschaft als auch bei den Fans keine Euphorie. Grund dafür sind die mangelnden Erfolge, überzeugen konnte die Mannschaft auch gegen schwache Gegner nicht. "Wir wissen, dass eine Menge Arbeit vor uns liegt. Da bin ich auch überzeugt von der Mannschaft", hatte Flick nach dem enttäuschenden Spiel in Bremen gesagt. Gegen Polen droht Hansi Flick der erneute Ausfall von Timo Werner. Der Stürmer von RB Leipzig musste bereits für das Ukraine-Spiel wegen seiner Sprunggelenksverletzung passen.

In der EM-Qualifikation für das Turnier 2024 in Deutschland gab es bislang einen Sieg und eine Niederlage für die Mannschaft von Fernando Santos, der seit Januar dieses Jahres die Geschicke der polnischen Mannschaft leitet. Kapitän, Aushängeschild und zugleich Torjäger der Polen ist Robert Lewandowski. Mit Jakub Kaminski vom VfL Wolfsburg befindet sich ein Bundesliga-Spieler im Aufgebot.

Polen - Deutschland heute live: Wann und wo wird gespielt?

Ausgetragen wird die Partie im Stadion Narodowy. Anpfiff durch Schiedsrichter Björn Kuipers erfolgt am Freitag, 16. Juni um 20:45 Uhr.

Polen vs. Deutschland heute live: Wird das Länderspiel im Free-TV übertragen?

Ja, wird es! Im frei empfangbaren Fernsehen seht ihr die Partie live in der ARD, die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

Im Pay-TV wird die Partie nicht übertragen.

Einen kostenlosen Livestream stellt das die ARD zur Verfügung, dieser ist in der ARD-Mediathek abrufbar.

Einen Liveticker gibt's bei ran.de, dort begleiten wir die Partie vom Anpfiff bis zum Abpfiff für euch.

Highlights mit den wichtigsten Szenen zum Spiel findet ihr in der ARD.

