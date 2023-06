Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird im Friedensspiel gegen die Ukraine am Montag (18.00 Uhr/ZDF) in Bremen mit einem Sondertrikot für den guten Zweck auflaufen. "Echt cool, da hat sich der DFB was Nettes ausgedacht", sagte Stürmer Niclas Füllkrug (Werder Bremen) am Sonntag während der Abschluss-Pressekonferenz in Frankfurt/Main.

Die Trikots mit den vier Weltmeistersternen und dem Aufdruck der Paarung werden nach dem Spiel versteigert. "Die Erlöse werden dann in Richtung Ukraine gespendet", sagte Füllkrug. "Es wäre schön, wenn eine ordentliche Summe zusammenkommt, dass wir da ein bisschen helfen können."

Generell hofft Füllkrug, dass viele Ukrainer in Bremen "Spaß haben, ein tolles Erlebnis und vielleicht ein bisschen Energie daraus ziehen". Er selbst habe wie viele andere in Deutschland festgestellt, dass der Fokus "nicht mehr so extrem" auf dem Krieg liege. "Man muss leider als Mensch zugeben, dass wir uns ziemlich schnell an Situationen gewöhnen. Wir sind Gewohnheitstiere. Auch wenn es immer noch genauso schlimm ist", sagte er.