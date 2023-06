Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in einer Krise – und die Lust der Fans, die Mannschaft anzufeuern, scheint auch gesunken zu sein. Laut der "Bild" wurden für das Testspiel gegen Kolumbien (Dienstag, ab 20:15 Uhr im ran-Liveticker) in der Schalker Veltins-Arena erst 42.000 Tickets verkauft – von bei Länderspielen möglichen 51.000. Somit sind also noch ganze 9000 Karten zu haben.

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hatte zuletzt in Warschau gegen Polen jeweils vor einem vollen Stadion gespielt. Auswärts waren offenbar nur 500 Deutschland-Anhänger mit in Warschau dabei.

Nach dem 3:3-Unentschieden im Jubiläumsspiel gegen die Ukraine und der 0:1-Niederlage gegen Polen steht die Mannschaft und der Bundestrainer deutlich in der Kritik - am Dienstag wird ein Erfolgserlebnis und ein überzeugender Auftritt erwartet.