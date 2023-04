Die Vize-Europameisterinnen fordern die Vize-Weltmeisterinnen: Das Länderspiel in den Niederlanden sehen die deutschen Fußballerinnen als perfekte Standortbestimmung in der WM-Vorbereitung. "Es ist unheimlich wichtig, vor einem großen Turnier gegen solche Gegner zu testen", sagte Tabea Waßmuth (VfL Wolfsburg) vor der Begegnung am Karfreitag (20.00 Uhr/sportstudio.de) in Sittard, "um zu sehen, wie weit man ist und was man noch verbessern kann."

Dem Europameister von 2017 bescheinigte die Offensivspielerin eine "sehr große Qualität, wir kennen ja auch einige Spielerinnen aus der Liga". Beim deutschen Meister Wolfsburg spielt beispielsweise das Trio Dominique Janssen, Jill Roord und Lynn Wilms, das im Nationalteam seit September von Andries Jonker betreut wird, dem ehemaligen Coach der VfL-Männer.

Vier Tage nach dem Nachbarschaftsduell steht für die deutsche Auswahl der Heim-Kracher gegen Brasilien an. Für die Partie in Nürnberg (18.00 Uhr/ARD) sind bereits über 28.000 Tickets verkauft. Laut Vize-Kapitänin Svenja Huth belegt das den anhaltenden EM-Effekt: "Die Euphorie war nicht nur kurzzeitig, sie besteht immer noch."

Und das DFB-Team, das im Februar mit einer Nullnummer gegen Schweden ins WM-Jahr gestartet war, setzt sich vor der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) bewusst dafür ein, dass die Fans am Ball bleiben. "Wir wollen möglichst viel zurückgeben, nehmen uns viel Zeit nach dem Spiel im Stadion oder am Bus, um Autogrammwünsche zu erfüllen", erklärte Huth.