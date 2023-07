Bundestrainer Hansi Flick stand nach nur einem Sieg in fünf Spielen im Jahr 2023 zuletzt immer wieder bei Fans und Medien in der Kritik. Nun äußerte sich in Oliver Ruhnert auch ein Bundesliga-Manager über die Nationalmannschaft. Der Boss von Union Berlin sprach dabei deutlichen Klartext.

In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" monierte er unter anderem die Nominierungen Flicks. "Ich kommuniziere in der Regel mit der Direktion Nationalmannschaft. Den direkten Austausch gibt es zwischen Urs Fischer und Hansi Flick. Sein Trainerteam sagt, sie entscheiden leistungsabhängig - ich sage: machen sie nicht."

Khediras Nichtnominierung für Ruhnert "nicht nachvollziehbar"

Dabei wundert sich Ruhnert vor allem bei einer Personalie über die Nichtnominierung in die Nationalelf. "Einen Rani Khedira kontinuierlich nicht zu nominieren, ist für mich nicht nachvollziehbar. Er hat über zwei Jahre hinweg national und international starke Leistungen gezeigt."

Für Ruhnert sei Khedira der Spielertyp, der dem DFB aktuell fehle. "So ein Spieler hätte eine 1:0-Führung gegen Japan bei der Weltmeisterschaft über die Bühne gebracht", sagte Ruhnert über den defensiven Mittelfeldspieler der Köpenicker.

Ruhnert: "Sage seit einiger Zeit, dass ich vieles nicht gut finde"

Mit viel Optimismus blickt der Union-Boss nicht auf die anstehende Heim-EM im kommenden Jahr. "Ich sage schon seit einiger Zeit, dass ich einiges nicht gut finde", monierte der 51 Jahre alte Manager.

Ganz abgeschrieben hat er einen Erfolg bei dem Turnier aber noch nicht, es hänge jedoch alles an den Entscheidungen des Bundestrainers. "Wir haben genug gute Spieler, um nächstes Jahr eine erfolgreiche Heim-EM zu spielen."

Des Weiteren kritisierte Ruhnert das Ausbildungssystem, "weil alle Nachwuchsleistungszentren im Grunde Stereotypen ausbilden, während der Straßenfußball ausstirbt". Er plädiert dafür, dass junge Spieler im Training wieder mehr dribbeln und spielen dürfen.