Bundestrainer Hansi Flick kündigte bereits im Vorfeld der Kaderbekanntgabe an, den ein oder anderen gestandenen Akteur für die Partien der Nationalmannschaft gegen Peru (im Liveticker) und Belgien (im Liveticker) nicht zu nominieren.

"Thomas Müller wird bei den nächsten beiden Maßnahmen nicht dabei sein. Das ist mit ihm besprochen, ich möchte jüngeren Spielern eine Chance geben. Das bedeutet aber nicht, dass er für die EM kein Thema ist", begründete der 58-Jährige im "kicker" beispielsweise das Fehlen des Bayern-Routiniers.

Auf Jamal Musiala verzichtet der Nationalcoach hingegen nicht freiwillig. Beim Münchner Offensivmann wurde ein Muskelfaserriss im Oberschenkel diagnostiziert, er musste bereits kurz nach der Ankunft in Frankfurt wieder aus dem DFB-Quartier abreisen.

Nach der missglückten WM in Katar inklusive Vorrundenaus strebt Flick im Hinblick auf die Heim-EM 2024 eine deutliche Leistungssteigerung an. "Die Weltmeisterschaft hat uns nicht gerade Rückenwind gegeben. Deswegen ist ein bisschen Demut angebracht. Erfolge kann man nicht garantieren, aber wir werden uns auf dieses Turnier sehr gut, sehr professionell vorbereiten", so der Trainer auf einer Pressekonferenz unter der Woche.

Mit welchem Kader er den ersten Schritt der Vorbereitung geht, wer zu Hause bleiben musste und was es sonst noch zu wissen gibt, hat ran zusammengefasst.

Die wichtigsten News zur deutschen Nationalmannschaft sammeln wir über die kommenden Tage im DFB-Ticker.

DFB-Kader gegen Peru und Belgien: Wie sieht das komplette Aufgebot der Nationalmannschaft aus?

Torhüter: Marc-Andre ter Stegen, Kevin Trapp, Bernd Leno

Abwehr: Matthias Ginter, David Raum, Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw, Josha Vagnoman, Christian Günter, Marius Wolf, Thilo Kehrer

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Emre Can, Florian Wirtz, Felix Nmecha, Mario Götze

Angriff: Niclas Füllkrug, Serge Gnabry, Kai Havertz, Timo Werner, Kevin Schade, Mergim Berisha

DFB-Kader: Welche Spieler sind bei der deutschen Nationalmannschaft neu dabei und könnten ihr Debüt feiern?

Insgesamt sechs Neulinge nominierte der Bundestrainer für die beiden Begegnungen. Neben Marius Wolf (Borussia Dortmund), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) und Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) sind auch Mergim Berisha (FC Augsburg) und Kevin Schade (FC Brentford) erstmals dabei. Zudem wurde Malick Thiaw (AC Mailand) für den verletzten Armel Bella-Kotchap nachnominiert.

DFB-Kader gegen Peru und Belgien: Welche deutschen Nationalspieler fehlen?

Wie bereits erwähnt verzichtet Flick auf Bayern-Star Thomas Müller. Auch dessen FCB-Kollege Leroy Sane ist nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs. Hinzu kommen noch Antonio Rüdiger (Real Madrid), Niklas Süle und Marco Reus (beide Borussia Dortmund) sowie Ilkay Gündogan (Manchester City).

Deutsche Nationalmannschaft: Wer steht gegen Peru und Belgien im DFB-Tor?

In Abwesenheit von Manuel Neuer wird Barcelona-Keeper Marc-Andre ter Stegen das Tor hüten. Zudem übernahm der 30-Jährige auch die Rückennummer und läuft am Samstag mit der "1" auf. Hinter ihm stehen Kevin Trapp und Bernd Leno bereit.

DFB-Kader: Wer führt die deutsche Nationalmannschaft gegen Peru und Belgien als Kapitän an?

Normalerweise würde Manuel Neuer die Kapitänsbinde, die in Zukunft wieder schwarz-rot-gold sein wird, tragen. Stellvertreter wären Müller und Gündogan. Da alle drei nicht dabei sein, ist Joshua Kimmich der DFB-Kapitän. Der meinungsstarke Mittelfeldspieler nahm erst vor wenigen Tagen Stellung zur Kader-Nominierung Flicks, im Anschluss gab es ein persönliches Gespräch zwischen den beiden.

DFB-Kader gegen Peru und Belgien: Wo laufen die Spiele der deutschen Nationalmannschaft live im TV und Stream?

Das Kräftemessen mit den Südamerikanern ist im Free-TV beim ZDF zu sehen, einen Livestream gibt's in der ZDF-Mediathek. Das Nachbarschaftsduell gegen die "Roten Teufel" läuft hingegen bei RTL sowie bei RTL+. Beide Spiele beginnen um 20:45 Uhr.

DFB-Kader gegen Peru und Belgien: Wo gibt es Liveticker zu den Spielen der deutschen Nationalmannschaft?

Liveticker zu den Partien findet ihr bei ran.de.