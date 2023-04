Ein Zeichen für den Frieden im 1000. Länderspiel: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sendet zu ihrem Jubiläum am 12. Juni gegen die Ukraine in Bremen ein klares Signal in die Welt.

Neben dem Duell mit der von Russland überfallenen Nation steht zum Saisonabschluss eine Begegnung mit Polen in Warschau am 16. Juni sowie vier Tage später ein Länderspiel gegen Kolumbien in Gelsenkirchen auf dem Programm.

Die Anstoßzeit für den "Friedensgipfel" ist noch offen, die beiden anderen Partien beginnen um 20.45 Uhr.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt.

DFB: Härtetest gegen Frankreich in Dortmund

Auch die Planungen für den Rest des Jahres wurden zuletzt konkreter. Im September soll es zum Auftakt der EM-Saison mit dem Heimturnier im Juni und Juli 2024 einen Härtetest gegen Vize-Weltmeister Frankreich in Dortmund geben.

Im Oktober will Bundestrainer Hansi Flick mit seiner Mannschaft eine USA-Reise unternehmen, zum Abschluss im November ist ein Nachbarschaftsduell mit Österreich angedacht.

Bei allen drei Maßnahmen im Herbst sind je zwei Länderspiele vorgesehen.

Die USA-Reise soll vor dem Hintergrund der WM 2026 stattfinden, bei der die USA Co-Gastgeber neben Mexiko und Kanada sind. Die DFB-Auswahl bestreitet bis zur EURO nur Test-, keine Pflichtspiele mehr.