DFB-Direktor Rudi Völler hat Bundestrainer Hansi Flick auch vor dem letzten Juni-Testspiel gegen Kolumbien am Dienstag (ab 20:45 Uhr im Liveticker) den Rücken gestärkt.

"Natürlich wird Hansi Flick Trainer bleiben", sagte Völler auf die Frage, ob der 58-Jährige bei einer weiteren Enttäuschung in Gelsenkirchen gegen Kolumbien im Amt bleiben werde.

Auch, dass Flick wie einst beim FC Bayern von sich aus hinwerfen könnte, schloss Völler aus - und bezeichnete Flick gleich mehrmals als "absoluten Top-Trainer".

Völler über Flick: "Er ist der Richtige"

In ähnlicher Weise hatte sich der Weltmeister von 1990 auch schon zuvor über Flick geäußert. "Er ist der Richtige für diese Aufgabe. Er wird die Dinge so entscheiden, dass wir eine gute EM in Deutschland spielen werden", sagte Völler im "Bild"-Interview.

Allerdings gab er zu, "dass es uns im Moment noch nicht gelingt, die Euphorie für das Heim-Turnier zu entfachen, so wie wir es uns vorgenommen haben".

Er verstehe die Enttäuschung der Fans und der breiten Öffentlichkeit. "Aktuell gibt es Gegenwind, den nur wir durch gute Leistungen und Siege in Rückenwind drehen können."

Rudi Völler: Noch viel Zeit bis zur Heim-EM 2024

Dass Flick die Spiele gegen die Ukraine (3:3), in Polen (o:19 und am Dienstag gegen Kolumbien zum Experimentieren nutzt, unterstütze er "total".

So habe Debütant Malick Thiaw (AC Mailand) in Warschau zeigen können, "dass er für uns bei der EM sehr wertvoll sein kann".

Bis zur Heim-EURO sei noch viel Zeit, betonte Völler: "Ich bin überzeugt, dass wir in den Länderspielen im September und Oktober schon mehr von dem Gesicht der Mannschaft sehen, die wir 2024 bei unserem Heim-Turnier erleben werden."

DFB-Rückkehr von Thomas Müller gut möglich

Eine Rückkehr von Bayern-Profi Thomas Müller hält der frühere Teamchef für sehr gut möglich:

"Ich weiß, dass Hansi Flick mit Thomas Müller und weiteren Spielern, die dieses Mal nicht dabei sind, im Kontakt steht. Thomas und Hansi haben zusammen große Erfolge bei Bayern gefeiert. Wenn einer weiß, wann der richtige Zeitpunkt für eine Nominierung von Thomas Müller ist, dann Hansi. Richtig ist, dass auch Thomas ein Thema für die EM sein kann."

Im September spielt die DFB-Auswahl gegen Japan und Vize-Weltmeister Frankreich, im Oktober folgt eine USA-Reise.

Derweil nannte Nationalspieler Julian Brandt ein einfaches Mittel, um in Deutschland EM-Euphorie zu wecken.

"Die Rechnung ist relativ einfach: Gewinn deine Spiele, und die Leute fangen wieder an, sich für dich zu interessieren", sagte Brandt der "Welt am Sonntag".

Gosens traut U21-Team sehr viel zu

Sein Teamkollege Robin Gosens bestätigte derweil bei der Pressekonferenz am Sonntag, dass die Mannschaft von Flick "absolut super eingestellt" werde. "Und er stellt sich vor uns, das macht er super", so Gosens weiter. Jetzt sei es an den Profis, ihn "mit Ergebnissen zu entlasten".

Einen Schub für das Nationalteam erwartet Gosens auch von den U21-Junioren. "Ich bin mir ganz sicher, dass die Jungs ein riesiges Turnier spielen werden und das auch auf uns abfärbt", sagte Gosens.

Die U21-EM startet für die deutsche Mannschaft am kommenden Donnerstag (ab 18 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de) gegen Israel.