DFB-Direktor Rudi Völler hat Fußball-Bundestrainer Hansi Flick auch nach der 0:1-Pleite in Polen weiter den Rücken gestärkt.

"Hansi Flick ist ein absoluter Toptrainer und der Richtige für diese Aufgabe. Er wird die Dinge so entscheiden, dass wir eine gute EM in Deutschland spielen werden", sagte Völler im "Bild"-Interview.

Allerdings gab er zu, "dass es uns im Moment noch nicht gelingt, die Euphorie für das Heim-Turnier zu entfachen, so wie wir es uns vorgenommen haben".

Er verstehe die Enttäuschung der Fans und der breiten Öffentlichkeit. "Aktuell gibt es Gegenwind, den nur wir durch gute Leistungen und Siege in Rückenwind drehen können."

Rudi Völler: Noch viel Zeit bis zur Heim-EM 2024

Dass Flick die Spiele gegen die Ukraine (3:3), in Polen und am Dienstag (20.45 Uhr) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien zum Experimentieren nutzt, unterstütze er "total".

So habe Debütant Malick Thiaw (AC Mailand) in Warschau zeigen können, "dass er für uns bei der EM sehr wertvoll sein kann".

Bis zur Heim-EURO sei noch viel Zeit, betonte Völler: "Ich bin überzeugt, dass wir in den Länderspielen im September und Oktober schon mehr von dem Gesicht der Mannschaft sehen, die wir 2024 bei unserem Heim-Turnier erleben werden."

Pleite in Polen nicht überbewerten: "Waren die klar bessere Mannschaft"

Die Pleite am Freitag in Warschau wollte Völler zudem nicht überbewerten.

"Die Polen haben im Grunde nur zweimal aufs Tor geschossen. Und sie hatten einen ausgezeichneten Torhüter. Wir waren gerade in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, haben da auf ein Tor gespielt", sagte er, auch wenn "der letzte Wille gefehlt" habe, "den Ball auch mal über die Linie zu drücken".

"Was mich aber wirklich zuversichtlich stimmt: Ich erlebe hier, wie leidenschaftlich Hansi Flick daran arbeitet, dass wir das verbessern."

DFB-Rückkehr von Thomas Müller gut möglich

Eine Rückkehr von Bayern-Profi Thomas Müller hält der frühere Teamchef für sehr gut möglich:

"Ich weiß, dass Hansi Flick mit Thomas Müller und weiteren Spielern, die dieses Mal nicht dabei sind, im Kontakt steht. Thomas und Hansi haben zusammen große Erfolge bei Bayern gefeiert. Wenn einer weiß, wann der richtige Zeitpunkt für eine Nominierung von Thomas Müller ist, dann Hansi. Richtig ist, dass auch Thomas ein Thema für die EM sein kann."

Im September spielt die DFB-Auswahl gegen Japan und Vize-Weltmeister Frankreich, im Oktober folgt eine USA-Reise.

Derweil nannte Nationalspieler Julian Brandt ein einfaches Mittel, um in Deutschland EM-Euphorie zu wecken.

"Die Rechnung ist relativ einfach: Gewinn deine Spiele, und die Leute fangen wieder an, sich für dich zu interessieren", sagte Brandt der "Welt am Sonntag".