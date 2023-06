Von Chris Lugert

Hat der deutsche Fußball ein schwerwiegendes Nachwuchsproblem? Und wenn ja, wo liegen die Gründe?

Die dürftigen Auftritte der A-Nationalmannschaft in den vergangenen Jahren und der U21-Junioren bei der aktuellen EM haben die Debatte über die Qualität der deutschen Ausbildung neu entfacht.

Rudi Völler, Sportdirektor des DFB, fand deutliche Worte. "Das ist eine Qualitätsfrage, die müssen wir wieder hinbekommen. Das fängt im Jugendbereich an", sagte Völler im Rahmen der U21-EM und nahm dabei vor allem die Klubs in die Pflicht: "Das ist nicht nur der DFB, da sind auch die Vereine mit im Boot. Die haben zuletzt nicht so ausgebildet, wie sich das gehört." Das hat gesessen.

Kritik an der Art und Weise der Ausbildung im deutschen Jugendbereich ist nicht neu. Der Vorwurf: Taktik ist wichtiger als die positionsspezifischen Anforderungen und Kreativität. "Das clevere Verhalten hat uns in Deutschland immer ausgezeichnet", meint Völler.

Natürlich sei eine Spieleröffnung wichtig, "aber heute wird in der Jugend vermittelt, dass jeder Innenverteidiger den Ball vier Meter nach links oder rechts spielen kann. Das muss man können, aber viel wichtiger ist Kopfballspiel, eins gegen eins und den Zweikampf zu gewinnen. Das ist die Basis", so der 63-Jährige.

Dem DFB gehen die Talente durch die Lappen

Doch vom größten deutschen Klub kommt nun Gegenwind. Jochen Sauer, Leiter des Nachwuchs-Campus beim FC Bayern München, sieht aus eigener Erfahrung massive Versäumnisse beim DFB. Sauer führte gleich drei Spieler in den Reihen des Rekordmeisters auf, die der Verband - so Sauer indirekt - in den vergangenen Jahren vergrault hat oder die aktuell mit einem anderen Land kokettieren.

"Der DFB verpasst es auch manchmal, unsere Spieler etwas früher zu fördern. Malik Tillman war deutscher Jugendnationalspieler bis zur U21, hat sich dann aber ganz bewusst für die A-Nationalmannschaft der USA entschieden. Er wäre aktuell einer der Top-Spieler bei der deutschen U21", sagte Sauer der "Bild"-Zeitung.

Der 50-Jährige weiter: "Josip Stanisic war deutscher U19 Nationalspieler, wurde dann für die U21 Kroatiens eingeladen und ist jetzt dort A-Nationalspieler. Paul Wanner überlegt gerade, ob er lieber für Österreich spielt."

Zwar gibt es auch Gegenbeispiele wie etwa Jamal Musiala, der die englische Nationalmannschaft gegen die deutsche eingetauscht hat. Doch der umgekehrte Weg tritt weit häufiger ein. Da stellt sich die Frage: Warum schafft es der DFB oft nicht, seine Talente zu halten?

Viel Konkurrenz schreckt Talente ab: Dilemma für den DFB

Das einfachste Argument ist die Aussicht auf häufigere Einsätze in anderen Nationalmannschaften. Die Konkurrenz in Deutschland ist größer als etwa in Kroatien, den USA oder auch in Österreich. Die jeweiligen Verbände gehen meist offensiv auf die Spieler zu und stellen eine Rolle in Aussicht, die der DFB nicht immer bieten kann.

Tillman etwa hat durch seinen Wechsel realistische Chancen, an der WM 2026 teilzunehmen, die auch noch in den USA - dem Heimatland seines Vaters - stattfindet. Der Wechsel vor knapp einem Jahr traf den DFB aber ziemlich unvorbereitet, zumal der Offensivspieler ein Fixpunkt der U21 war.

"Wir haben ihn in der U21 als jüngeren Spieler gefördert, ihm viel Vertrauen entgegengebracht und Spielpraxis gegeben. Dazu waren wir in intensivem Austausch, was seine Perspektiven bis hin zur A-Nationalmannschaft angeht", zeigte sich Trainer Antonio di Salvo damals enttäuscht.

Bei Stanisic hingegen hat der DFB tatsächlich keine gute Figur abgegeben. Erst 2018 hatte der deutsche Verband das Tauziehen um Stanisic für sich entschieden, was in Kroatien für Misstöne gesorgt hatte. Doch anstatt dem Bayern-Profi anschließend das Vertrauen zu schenken, wurde er nur im November 2018 überhaupt zu einem DFB-Lehrgang eingeladen, damals für die U18.

Davor und danach wurde er ignoriert, ehe er die Reißleine zog und 2021 die Kehrtwende Richtung Kroatien vollzog. Inzwischen ist Stanisic auf der Rechtsverteidigerposition - bis heute eine Schwachstelle der deutschen Nationalmannschaft - ein fester Bestandteil des kroatischen Kaders und nahm auch an der WM in Katar teil, wenngleich er dort nur einmal zum Einsatz kam.

Welche Rolle spielt der Rassismus?

Allerdings gibt es noch ein weiteres Thema, das für die künftigen deutschen Nationalmannschaften sowohl im Jugendbereich als auch mittel- und langfristig bei der A-Mannschaft für Probleme sorgen könnte. Gemeint ist der weiterhin vorhandene Rassismus.

Bei der U21-EM gab es nach dem 1:1 im Auftaktspiel gegen Israel heftige Beschimpfungen gegen Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam, die beiden Stürmer hatten jeweils einen Elfmeter verschossen. Der DFB reagierte mit einem bemerkenswert starken Statement, doch angesichts zunehmender Migrationsquote in den jüngeren Jahrgängen besteht die Gefahr, dass sich immer mehr Spieler für das Herkunftsland ihrer Familien entscheiden, sollte der Rassismus nicht verschwinden.

Der frühere deutsche U21-Nationalspieler Jordan Torunarigha postete diesbezüglich jüngst eine Instagram-Story, in der er auf dieses Thema hinwies und den Spielern riet, sich genau zu überlegen, für welches Land sie spielen wollen. Zudem ließ er auch Kritik am DFB erkennen, der die Spieler nicht ausreichend schütze.

Der 25-Jährige, der inzwischen für KAA Gent in Belgien spielt, wurde selbst wiederholt Opfer von Rassismus. In trauriger Erinnerung blieb vor allem das Pokalspiel zwischen Schalke und Hertha im Februar 2020, bei dem er massiv angefeindet worden war.

Fazit: Die Probleme im deutschen Nachwuchsfußball sind vielschichtig. Die Ausbildung hakt an einigen Stellen, was durchaus in der Verantwortung der Klubs liegt. Aber auch der DFB muss liefern. Vorhandene Talente müssen erkannt und innerhalb des Verbandes gefördert werden.

Dazu gehört bei der zunehmenden Zahl an Spielern mit Migrationshintergrund aber nicht nur die sportliche Perspektive, sondern auch der Schutz vor Rassismus. Denn ein Spieler, der sich in einem Land ausgegrenzt und nicht willkommen fühlt, wird sicher nicht das entsprechende Nationaltrikot tragen - egal, wie gut ausgebildet er ist.