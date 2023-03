Die deutsche Nationalmannschaft hat das zweite Testspiel des Länderspiel-Workshops mit 2:3 gegen Belgien verloren. Nach einer desolaten ersten halben Stunde fing sich die DFB-Elf und lieferte den Nachbarn einen guten Kampf.

ran hat die Pressestimmen zusammengetragen.

Deutschland

Süddeutsche Zeitung: "Die Nationalmannschaft versetzt ihrem Bundestrainer einen richtigen Schrecken – und verliert nach frühem Rückstand 2:3 gegen furiose Belgier. Treffer von Füllkrug und Gnabry kommen zu spät, immerhin tut sich Can hervor."

Der Spiegel: "30 Minuten lang legte Testgegner Belgien die Schwächen der DFB-Elf gnadenlos offen. Dann machte Emre Can das deutsche Spiel rustikaler – und besser. Muss der Stil der Nationalmannschaft schmutziger werden?"

kicker: "Bereits nach neun Minuten lag die DFB-Elf gegen Belgien mit 0:2 zurück. Doch eine Systemumstellung brachte Aufschwung, der trotz deutlicher Leistungssteigerung unbelohnt blieb."

BILD: "Puh! Deutschland wird in Köln von Belgien eine Halbzeit lang hergespielt. Das 2:3 ist am Ende schmeichelhaft. Was für ein Euphorie-Dämpfer im ersten Härtetest nach der WM."

Belgien

Het Nieuwsblad: "Verrückt! Die Red Devils legten Deutschland nach einer magischen ersten halben Stunde über's Knie, Kevin De Bruyne war erneut der geniale Architekt."

De Morgen: "Die Roten Teufel gewannen am Dienstagabend nach einem Spektakel ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland mit 2:3. Im fast ausverkauften RheinEnergie-Stadion des FC Köln war Kevin De Bruyne mit zwei Torvorlagen für Yannick Carrasco und Romelu Lukaku sowie einem Tor der absolute Star."

Het laatste Nieuws: "Die Red Devils gewannen in Köln mit 2:3 gegen Deutschland. Nach nicht einmal zehn Minuten stand es nach Toren von Carrasco und Lukaku bereits 0:2 für die Belgier. De Bruyne entschied das Schauspiel zehn Minuten vor Schluss für sich."

Gazet van Antwerpen: "Die Red Devils wirbelten - vor allem in der ersten halben Stunde - über Deutschland und Kevin De Bruyne war der große Motor des Teams. Er packte bei diesem schönen 2:3-Sieg mit zwei Vorlagen und einem Tor aus. Der mürrische King Kev der WM ist komplett verschwunden. Er hat wieder Spaß mit der Nationalmannschaft."

Andere

L'Equipe: "In einer sehr dominant geführten ersten halben Stunde schlug Belgien am Dienstag in Köln Deutschland. Es war der erste belgische Sieg gegen Deutschland seit 1954."

Gazzetta dello Sport: "Nach seinem Hattrick gegen Schweden trifft Simone Inzaghis Stürmer Romelu Lukaku auch gegen ein schwaches Deutschland. Wunderbare Neuigkeiten für Fans von Inter."