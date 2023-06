Bundestrainer Hansi Flick droht für das Länderspiel am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Warschau gegen Polen erneut der Ausfall von Timo Werner. Der Stürmer des DFB-Pokalsiegers RB Leipzig trainierte auch am Mittwoch aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung nicht mit der Mannschaft in Frankfurt/Main. Werner hatte schon das Spiel gegen die Ukraine am Montag in Bremen (3:3) verpasst.

Beim Training auf dem DFB-Campus waren 19 Feldspieler und drei Torhüter dabei. Ilkay Gündogan (Manchester City) und Robin Gosens (Inter Mailand) fehlten nach dem Champions-League-Finale noch. Die DFB-Auswahl reist nach dem Abschlusstraining am Donnerstag nach Warschau.