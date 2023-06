Sami Khedira ist ein verdienter Spieler des DFB.

Er gehörte zur goldenen Generation des Verbandes, holte 2009 den U21-Europameistertitel, 2014 den Weltmeistertitel und gehörte bis 2018 zu den Führungsspielern und Leistungsträgern der deutschen Nationalmannschaft.

Nun, zwei Jahre nach dem Ende seiner Karriere, steht eine Rückkehr zur Nationalmannschaft bevor. Diesmal als Sportdirektor. Das vermeldet die "Sport Bild" und berichtet davon, dass eine Einigung eigentlich nur Formsache ist.

Khedira will mehr als nur Sportdirektor sein

Allerdings, so heißt es in der Folge, will der ehemalige Weltklasse-Sechser nicht nur der Sportdirektor für die A-Nationalmannschaft sein, sondern wünscht sich im Anschluss an die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land mehr Kompetenzen.

Nämlich die von Rudi Völler, aktuell Direktor Nationalmannschaften und Nachfolger von Oliver Bierhoff. Laut des Berichts wünsche sich Khedira gar eine schriftliche Zusicherung der Beförderung. Der DFB soll angeblich Zweifel daran haben.

Wie sich der Verband mit Khedira einigt, ist noch offen.