Die deutsche Nationalmannschaft hat im 1000. Spiel ihrer Geschichte eine enttäuschende Leistung abgeliefert und eine peinliche Pleite nur knapp abgewendet.

Gegen die Ukraine kam das DFB-Team zu einem 3:3. Aufgrund des Auftritts musste sich die Truppe von Bundestrainer Hansi Flick in Bremen dennoch einige Pfiffe anhören. Und Flick im Anschluss auch Kritik von "ZDF"-Experte Sandro Wagner, der sein Unverständnis über die von Flick gewählte Dreierkette äußerte und feststellte, dass sich die Spieler in der Viererkette nach der Umstellung "wohler" fühlten.

Sandro Wagner kritisiert Hansi Flick: Die Stimmen zum 3:3 gegen die Ukraine

Sandro Wagner (ZDF-Experte): "Gegen den Ball hat man schon gesehen, dass sie sich einen Tick, wenn ich das unterstellen darf, wohler fühlen in der klassischen Viererkette. Weil Toni Rüdiger spielt bei Real immer in der Viererkette. Bei Matthias Ginter – da ist Streich (Trainer von Ginter beim SC Freiburg, Anm. d. Red.) schon variabler hinten – aber der spielt auch öfters mal in der Viererkette. Ich liebe Ergebnisse und ich brauche die auch. Ich finde auch, du solltest Testspiele gewinnen. Gerade auch, wenn du jetzt Euphorie entfachen willst. Aber grundsätzlich, wenn du etwas ausprobieren kannst, ist es ganz cool Nuancen und Erkenntnisse zu holen – auch negative Erkenntnisse wie heute, können dir extrem viel geben und wertvoll sein für die nächsten Wochen und Monate. Aber ich möchte es jetzt auch nicht zu schönreden."

Hansi Flick (Bundestrainer): "Wir haben in Ballbesitz vieles gut gemacht und Torchancen herausgespielt, die wir leider nicht so vollendet haben wie erwünscht. Mir tut die Mannschaft leid, weil sie wirklich versucht hat, das Spiel umzudrehen. Wir nehmen die positiven Dinge mit, mehr können wir auch nicht machen. Wir wissen, dass es ein langer Prozess ist. Wichtig ist, dass wir Mentalität zeigen. Es hat zum Glück zum 3:3 gereicht, trotzdem müssen wir ganz klar die Dinge ansprechen, die wir besser machen müssen."

Kimmich: "Kriegen zwei saudumme Gegentore"

Joshua Kimmich (DFB-Kapitän): "Wir sind ganz gut ins Spiel gekommen, es hat sich relativ gut angefühlt. Dann kriegen wir zwei saudumme Gegentore. Das 1:3 passiert auch aus einem einfachen Fehler. Das ist genau das, was wir abstellen müssen. Am Ende haben wir uns zum Glück nochmal belohnt mit zwei Toren."

Kevin Trapp: "Es ist sehr ärgerlich, weil wir Gegentore aus leichten Fehlern bekommen haben. Wenn wir das abstellen, sind wir auf einem guten Weg, weil wir grundsätzlich ein gutes Spiel gemacht haben. Wir haben noch ein Jahr bis zur EM, bis dahin müssen wir die Dinge abstellen, sonst wird's schwer, klar. Wir sollten uns jetzt nicht über das System beschweren."

Jonas Hofmann: "Wir haben uns durch die sehr, sehr unnötigen Gegentore aus der Ruhe bringen lassen. Wir hätten gerne gewonnen, aber das 3:3 ist ein schönes Ergebnis, wenn man die Umstände bedenkt."