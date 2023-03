Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die mit einem Vorrunden-Aus endete, will sich die deutsche Nationalmannschaft in Vorbereitungsspielen neues Selbstvertrauen für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land holen.

ran hat alle wichtigen Infos vor den beiden Testspielen zusammengefasst.

+++ Update Donnerstag, 23.03., 15:10 Uhr: Italienerin Caputi pfeift Deutschland gegen Peru +++

Die UEFA hat die Ansetzungen der Unparteiischen für die anstehenden Länderspiele bekanntgegeben. Das Duell der deutschen Nationalmannschaft mit Peru wird Maria Sole Caputi leiten.

Die Italienerin ist seit 2019 FIFA-Schiedsrichterin und war im vergangenen Jahr die erste Frau, die eine Partie der höchsten Spielklasse ihres Heimatlandes pfiff.

+++ Update Donnerstag 23.03., 13:13 Uhr: ter Stegen über Stammplatz im Tor: "Leistungsgedanke zählt" +++

In der Debatte um den Stammplatz im deutschen Tor gab sich Marc Andre ter Stegen bedeckt. Die Rückennummer eins, die der Keeper während dieser Länderspielreise trägt, will er nicht zu hoch hängen. "Ich wurde gefragt, habe mein Ok gegeben und jetzt habe ich die Nummer. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

An seinen Ansprüchen auf einen Stammplatz im deutschen Tor ändert das jedoch nichts. "Am Ende zählt immer der Leistungsgedanke. Mein Ziel, das habe ich immer klar formuliert und ich werde alles tun, dass es darauf hinausläuft", so der Barca-Keeper.

Die Konzentration will er aber auf das Team legen. "Wir haben den Fokus auf dem Team, wir haben viele neue Gesichter und wollen als Mannschaft einfach funktionieren", erklärt der 30-Jährige.

+++ Update Donnerstag 23.03., 12:29 Uhr: Italienerin Caputi leitet Peru-Spiel +++

Die Italienerin Maria Sole Caputi leitet das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag in Mainz gegen Peru. Das geht aus der Ansetzung der UEFA hervor. Die 32-Jährige ist seit 2019 FIFA-Schiedsrichterin und pfiff im Oktober 2022 als erste Frau ein Spiel der Serie A.

In Katar erlebte die DFB-Auswahl eine Premiere, als die Französin Stephanie Frappart beim 4:2 gegen Costa Rica als erste Schiedsrichterin eine Begegnung bei einer Männer-WM leitete.

Die erste Frau, die ein Spiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft gepfiffen hat, war im November 2021 die Kroatin Ivana Martincic. Sie kam beim 9:0 in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein zum Einsatz.

+++ Update Donnerstag 23.03., 11:47 Uhr: ter Stegen und Götze bei der Pressekonferenz +++

Um 13 Uhr steht am DFB-Campus in Frankfurt die nächste Presserunde des DFB an.

Diesmal stehen Torhüter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona und Offensivspieler Mario Götze von Eintracht Frankfurt Rede und Antwort. ter Stegen wird bei beiden Spielen der aktuellen Länderspielreise im Tor stehen.

+++ Update Mittwoch 22.03., 17:31 Uhr: DFB kehrt zurück zur Deutschland-Binde +++

Die Fußball-Nationalmannschaft spielt auf dem Weg zur Heim-EM 2024 wieder mit einer Kapitänsbinde in Deutschland-Farben.

Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID-Anfrage. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Die DFB-Auswahl folgt damit einem Vorschlag des neuen Nationalmannschaftsdirektors Rudi Völler, der nach dem WM-Theater um die "One Love"-Binde eine Abkehr von dem viel diskutierten Stück Stoff empfohlen hatte. "Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: Wir sollten mit einer Kapitänsbinde in den Deutschland-Farben auflaufen", sagte Völler der "Sport Bild".

Gegen wen spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Im ersten Länderspiel des Jahres 2023 trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Mainzer Mewa-Arena auf Peru. Anstoß ist am Samstag um 20:45 Uhr (live im Ticker). Am Dienstag darauf empfängt das DFB-Team Belgien im Kölner RheinEnergieStadion. Anstoß ist ebenfalls um 20:45 Uhr (live im Ticker).

Wer steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft?

Hansi Flick verzichtete in seinem ersten Kader nach der Weltmeisterschaft auf viele große Namen. So wurden unter anderem Leroy Sane, Thomas Müller (beide FC Bayern München), Niklas Süle (Borussia Dortmund) und Antonio Rüdiger (Real Madrid) nicht eingeladen.

Stattdessen berief Flick die Neulinge Kevin Schade (FC Brentford), Malick Thiaw (AC Mailand), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Mergim Berisha (FC Augsburg), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) und Marius Wolf (Borussia Dortmund). Den vollständigen Kader gibt es HIER.