Nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die mit einem Vorrunden-Aus endete, will sich die deutsche Nationalmannschaft in Vorbereitungsspielen neues Selbstvertrauen für die Europameisterschaft 2024 im eigenen Land holen.

ran hat alle wichtigen Infos vor den beiden Testspielen zusammengefasst.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:37 Uhr: Pressekonferenz ist zu Ende +++

Joshua Kimmich hat nun das Podium verlassen, damit ist die DFB-Pressenkonferenz für heute zu Ende.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:34 Uhr: Kimmich beschwört Potenzial im DFB-Team +++

"Ich will nicht in 15 Jahren zurückschauen und sagen: 'Eigentlich hatten wir eine geile Truppe, aber nichts gerissen'", sagte Kimmich über das große Potenzial in der Mannschaft, aber die zuletzt bei den Turnieren enttäuschenden Leistungen.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:32 Uhr: Kimmich über Nagelsmann-Berichte: "Natürlich beschäftigt man sich damit" +++

"Wenn es um die Trainerposition im eigenen Verein geht, beschäftigt einen das natürlich. Vor allem, weil man ja auch zwischen den Trainings Leerlauf hat, wo man sich schon Gedanken darüber macht", sagte Kimmich zu den Berichten über die angeblich anstehende Trennung der Bayern von Nagelsmann.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:28 Uhr: Kimmich lobt Nagelsmann +++

"Die Entscheidung ist nicht getroffen, deswegen sage ich dazu nichts. Ich kann nur sagen, dass Julian Nagelsmann ein überragender Trainer ist", erklärte Kimmich.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:25 Uhr: Kimmich mit Anspruch "vorneweg zu gehen" +++

"Mein Anspruch ist es schon, vorneweg zu gehen. Dem werde ich versuchen, gerecht zu werden", sagte Kimmich zu seiner Kapitäns-Rolle, die er in Abwesenheit von Manuel Neuer ausfüllt.

"Für mich ändert sich nicht viel, weil ich schon davor versucht habe, vorneweg zu gehen",

+++ Update Freitag, 24.03, 13:23 Uhr: Kimmich zu WM-Aus: "Vorne nicht effektiv" +++

"Wir waren vorne absolut nicht effektiv", blickt Kimmich auf das WM-Aus in Katar in der Vorrunde zurück.

"Wir müssen vorne effektiver werden, aber auch hinten besser werden, um das mit der Führung weg zu verteidigen", sagte Kimmich nach der Niederlage gegen Japan, "da erwarte ich schon ein Learning bei uns".

+++ Update Freitag, 24.03, 13:19 Uhr: Kimmich wortkarg zum Thema Nagelsmann +++

"Generell ist es absolut verständlich, dass das jetzt ein heißes Thema. Vom Verein gab es aber keine Bestätigung. Daher kann und will ich dazu nicht mehr sagen", erklärte Bayern-Star Joshua Kimmich zum Thema der möglichen Nagelsmann-Trennung.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:15 Uhr: Fokus auf Spiel gegen den Ball +++

Flick erklärte in der Pressekonferenz, dass unter der Woche im Training "sehr viel gegen den Ball gearbeitet wurde. Diese Schwerpunkte standen im Training im Vordergrund".

+++ Update Freitag, 24.03, 13:12 Uhr: Flick lobt Özil nach Karriereende +++

"Wir haben gemeinsam eine sehr erfolgreiche Zeit gehabt. Ich kann mich an sein erstes Spiel für Schalke erinnern, da war ich im Stadion. Danach habe ich Jogi angerufen und gesagt: 'Der könnte ein Guter werden' Er wurde nicht nur ein Guter, sondern ein Weltklasse-Spieler", lobte Flick Mesut Özil, der kürzlich sein Karriereende erklärte.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:11 Uhr: DFB-Team mit zwei Spitzen gegen Peru +++

"Es ist natürlich auch meine Aufgabe, mit den Spielern zu sprechen, das habe ich auch schon getan", erklärte Flick mit Blick auf die wohl anstehende Trennung der Bayern von Coach Julian Nagelsmann.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:10 Uhr: DFB-Team mit zwei Spitzen gegen Peru +++

Flick kündigte für das Spiel gegen Peru zwei Stürmer an. "Niclas Füllkrug und Timo Werner werden von Beginn an im Angriff spielen", sagte Flick.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:07 Uhr: Flick bestätigt ter Stegens Einsätze +++

Vor dem Spiel gegen Peru bestätigte Flick, dass Barcelona-Keeper Marc-Andre ter Stegen auch gegen Belgien spielen soll.

"Er kann das Spiel hinter der Kette sehr gut lesen", erklärte Flick die Ähnlichkeit zum aktiven Mitspielen mit dem bisherigen Stammkeeper Manuel Neuer.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:05 Uhr: Flick lobt die Neuen im DFB-Team +++

"Malick Thiaw macht das sehr gut. Man merkt, dass er beim AC Mailand den nächsten Schritt gemacht hat. Er macht einen sehr guten Eindruck am Ball und auch Felix Nmecha. Mergim Berisha hat im Training gezeigt, dass er Tore machen kann. Marius Wolf hat enorm viel Dynamik auf der Außenbahn. Joshua Vagnoman hat einen etwas anderen Ansatz, die Rechtsverteidiger-Position auszufüllen. Das gefällt uns", lobte Flick die neuen Spieler im Kreis der Nationalmannschaft.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:03 Uhr: "Wir wollen gegen Peru gewinnen" +++

"Wir wollen neben den Erkenntnissen, die man aus solchen Spielen gewinnen kann, auch das Spiel selbst gewinnen", sagte Flick vor dem Länderspiel am Samstag gegen Peru. "Wir haben Spieler eingeladen, die man vorher so nicht auf dem Zettel hatte", erklärte Flick zudem.

+++ Update Freitag, 24.03, 13:00 Uhr: Flick über angebliches Nagelsmann-Aus: "Sehr überrascht" +++

"Wir waren gestern Abend sehr, sehr überrascht über die Schlagzeilen. Bis jetzt hat Bayern München sich nicht geäußert. Aus Respekt vor Julian Nagelsmann möchte ich aber nicht mehr dazu sagen", sagte Bundestrainer Hansi Flick zur angeblichen Trennung der Bayern von Coach Julian Nagelsmann.

+++ Update Freitag, 24.03, 10:50 Uhr: Pressekonferenz mit DFB-Coach Flick und Kapitän Kimmich ab 13:00 Uhr im Livestream +++

Bundestrainer Hansi Flick und Kapitän Joshua Kimmich werden sich ab 13 Uhr den Fragen der Journalisten stellen. Dabei dürfte das Spiel gegen Peru aufgrund der offenbar bevorstehenden Entlassung von Julian Nagelsmann beim FC Bayern München in den Hintergrund geraten.

+++ Update Freitag, 24.03, 10:00 Uhr: DFB-Präsident Neuendorf äußert sich zur neuen Kapitänsbinde +++

Nach dem Hin und Her um die "One-Love-Binde" bei der Weltmeisterschaft in Katar wird die deutsche Nationalmannschaft in Zukunft wieder mit einer traditionellen "Schwarz-Rot-Gold"-Binde auf dem Platz stehen.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärte gegenüber "RTL/ntv", dass dies in Absprache mit der Mannschaft entschieden wurde: "Wir haben uns auch abgestimmt, auch mit Joshua Kimmich, der der neue Kapitän ist. Und letztlich ist es dann auch so von der Mannschaft gewollt worden, dass man sagt: Wir wollen jetzt irgendwie auch ein Stück weit eine Konzentration auf den Fußball und auf den Sport."

Seiner Meinung nach steht die Deutschland-Fahne für "unsere freiheitlich demokratische Grundordnung" und das Grundgesetz und würde somit gut passen.

+++ Update Donnerstag, 23.03., 15:10 Uhr: Italienerin Caputi pfeift Deutschland gegen Peru +++

Die Italienerin Maria Sole Caputi leitet das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft am Samstag in Mainz gegen Peru. Das geht aus der Ansetzung der UEFA hervor. Die 32-Jährige ist seit 2019 FIFA-Schiedsrichterin und pfiff im Oktober 2022 als erste Frau ein Spiel der Serie A.

In Katar erlebte die DFB-Auswahl eine Premiere, als die Französin Stephanie Frappart beim 4:2 gegen Costa Rica als erste Schiedsrichterin eine Begegnung bei einer Männer-WM leitete.

Die erste Frau, die ein Spiel der deutschen Männer-Nationalmannschaft gepfiffen hat, war im November 2021 die Kroatin Ivana Martincic. Sie kam beim 9:0 in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein zum Einsatz.

+++ Update Donnerstag 23.03., 13:13 Uhr: ter Stegen über Stammplatz im Tor: "Leistungsgedanke zählt" +++

In der Debatte um den Stammplatz im deutschen Tor gab sich Marc Andre ter Stegen bedeckt. Die Rückennummer eins, die der Keeper während dieser Länderspielreise trägt, will er nicht zu hoch hängen. "Ich wurde gefragt, habe mein Ok gegeben und jetzt habe ich die Nummer. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

An seinen Ansprüchen auf einen Stammplatz im deutschen Tor ändert das jedoch nichts. "Am Ende zählt immer der Leistungsgedanke. Mein Ziel, das habe ich immer klar formuliert und ich werde alles tun, dass es darauf hinausläuft", so der Barca-Keeper.

Die Konzentration will er aber auf das Team legen. "Wir haben den Fokus auf dem Team, wir haben viele neue Gesichter und wollen als Mannschaft einfach funktionieren", erklärt der 30-Jährige

+++ Update Donnerstag 23.03., 11:47 Uhr: ter Stegen und Götze bei der Pressekonferenz +++

Um 13 Uhr steht am DFB-Campus in Frankfurt die nächste Presserunde des DFB an.

Diesmal stehen Torhüter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona und Offensivspieler Mario Götze von Eintracht Frankfurt Rede und Antwort. ter Stegen wird bei beiden Spielen der aktuellen Länderspielreise im Tor stehen.

+++ Update Mittwoch 22.03., 17:31 Uhr: DFB kehrt zurück zur Deutschland-Binde +++

Die Fußball-Nationalmannschaft spielt auf dem Weg zur Heim-EM 2024 wieder mit einer Kapitänsbinde in Deutschland-Farben.

Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf SID-Anfrage. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Die DFB-Auswahl folgt damit einem Vorschlag des neuen Nationalmannschaftsdirektors Rudi Völler, der nach dem WM-Theater um die "One Love"-Binde eine Abkehr von dem viel diskutierten Stück Stoff empfohlen hatte. "Aus dem Bauch heraus würde ich sagen: Wir sollten mit einer Kapitänsbinde in den Deutschland-Farben auflaufen", sagte Völler der "Sport Bild".

Gegen wen spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Im ersten Länderspiel des Jahres 2023 trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Mainzer Mewa-Arena auf Peru. Anstoß ist am Samstag um 20:45 Uhr (live im Ticker). Am Dienstag darauf empfängt das DFB-Team Belgien im Kölner RheinEnergieStadion. Anstoß ist ebenfalls um 20:45 Uhr (live im Ticker).

Wer steht im Kader der deutschen Nationalmannschaft?

Hansi Flick verzichtete in seinem ersten Kader nach der Weltmeisterschaft auf viele große Namen. So wurden unter anderem Leroy Sane, Thomas Müller (beide FC Bayern München), Niklas Süle (Borussia Dortmund) und Antonio Rüdiger (Real Madrid) nicht eingeladen.

Stattdessen berief Flick die Neulinge Kevin Schade (FC Brentford), Malick Thiaw (AC Mailand), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Mergim Berisha (FC Augsburg), Felix Nmecha (VfL Wolfsburg) und Marius Wolf (Borussia Dortmund). Den vollständigen Kader gibt es HIER.