Frankfurt am Main (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will auch abseits des Platzes wieder enger zusammenrücken und hat zu diesem Zweck einen Teamabend veranstaltet. Die Spieler trafen sich am Mittwochabend in der Taunusanlage in Frankfurt beim Nobel-Asiaten "Zenzakan" zum Essen.

Die Initiative zu der Zusammenkunft kam aus der Mannschaft, Bundestrainer Hansi Flick und sein Stab waren nicht dabei. "Wir haben als Team versucht, die Zeit zusammen zu nutzen, um als Gruppe noch ein bisschen stärker zu werden", sagte Torwart Marc-Andre ter Stegen.

Die aktuelle Nummer 1 gab auch beim Treffen den "Schlussmann": Der Profi des FC Barcelona verließ das Restaurant als Letzter, aber nur "30 Sekunden" nach den Kollegen, wie er schmunzelnd erzählte.