Von der Nationalmannschaft berichtet Tobias Hlusiak

Eigentlich hatte ihn so richtig niemand mehr auf dem Zettel, diesen Emre Can.

Sowohl in der Nationalmannschaft als auch bei seinem Verein Borussia Dortmund schwamm er eine Zeit lang immer ein bisschen unter dem Radar. Der ganz große Anführer war er - trotz leuchtender Prognose - nie geworden.

Beim BVB kamen immer mal wieder Gerüchte um einen eventuellen Abschied des defensiven Mittelfeldspielers auf. Nun werden sie froh sein, dass sie ihn behalten haben. Genau wie Hansi Flick.

Der Bundestrainer hatte Can nie aus den Augen verloren. In seiner Zeit als Trainer des FC Bayern wollte er ihn sogar aus Turin nach München holen. "Wir haben telefoniert", bestätigte Can erst kürzlich. Er sei dann aber trotzdem nach Dortmund gewechselt.

Flick holt Can zurück und wird belohnt

Für Flick spielt er nun ja auch wieder - in der Nationalmannschaft. Dort ist der 29-Jährige nach gut eineinhalb Jahren Pause und verpasster WM in Katar wieder mit von der Partie. Und wie.

Fast macht es den Eindruck, als habe der Bundestrainer seinen Schützling durch die Nichtnominierung für das Weltturnier genau an der richtigen Stelle gekitzelt.

"Die WM zu verpassen, war sehr bitter. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass ich wenig gespielt habe in der Hinrunde und auch nicht gut genug war, wenn ich mal auf dem Platz stand", sagt Can heute.

Die Enttäuschung hat er in positive Energie umgewandelt. 13 Spiele absolvierte der BVB in diesem Kalenderjahr. Elf Mal stand Can in der Startelf. Ein Mal war er gelbgesperrt, ein Mal verletzt.

Can dreht Spiel gegen Belgien nach Einwechslung

In dieser Zeit machten die Dortmunder zehn Punkte auf den FC Bayern gut, stehen mittlerweile an der Tabellenspitze - und Can wieder im DFB-Kader.

Nachdem er gegen Peru schon eine mehr als solide Halbzeit mitmachen durfte, bewies er bei der Niederlage gegen Belgien nun, in welch herausragender Form er ist.

"Er hat gezeigt, was für eine Qualität er hat. Er war, wenn man so will, der aggressive Leader, den wir gebraucht haben in diesem Spiel, er hat sehr viele Zweikämpfe gewonnen, die Mannschaft wachgerüttelt", sagte daher auch Hansi Flick.

Und dieses Rütteln war auch bitter nötig. Immerhin lag die DFB-Elf mit 0:2 hinten, als Can nach einer halben Stunde für den verletzten Leon Goretzka aufs Feld geschickt wurde.

Lethargisch und ohne Biss hatte die Mannschaft bis zu diesem Zeitpunkt gespielt. "Wir waren nicht präsent genug in den Zweikämpfen, haben nicht dazwischengehauen, nicht dagegengehalten", umschrieb der 29-Jährige die Szenerie selbst.

Er habe dann einfach das gemacht, "was ich am besten kann: In den Zweikämpfen aktiv sein". Die ganze Mannschaft habe es dadurch besser gemacht, befand Can. Und er hatte Recht.

Spitzenspiel gegen den FC Bayern: Can und der BVB haben viel vor

Der 38-malige Nationalspieler befindet sich derzeit in solch bestechender Verfassung, dass Mitspieler ihm blind zu folgen scheinen - egal ob sie DFB- oder BVB-Trikots tragen.

Davon will auch Edin Terzic weiter profitieren. Der Trainer des Tabellenführers aus Dortmund wird - sollte nichts unvorhergesehenes passieren - auch in München auf Can bauen. Der verkörpert nämlich die Mentalität, die der BVB zu Gast bei aufgepeitschten und neu betuchelten Bayern brauchen dürfte.

"Es wird extrem schwer, es ist immer schwer in München", findet Can. Aber: "Wir haben Qualität, wir glauben an uns. Wir fahren dahin, um zu gewinnen. Es wird schwierig, aber versuchen werden wir es auf jeden Fall."

Hansi Flick wird seinen Schützling so oder so weiter beobachten. Aus den Augen verliert er ihn nie. Erst recht nicht in dieser Form.