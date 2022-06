Frankfurt am Main (SID) - Das Frauenfußball-Nationalteam ist mit 20 Spielerinnen in das "Pre-Camp" der Vorbereitung auf die EM in England gestartet. Am Sonntagabend bat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zur ersten Einheit auf dem Trainingsgelände am neuen DFB-Campus in Frankfurt/Main, das der Rekordeuropameister einweihen darf.

"Das war heute der Startschuss", sagte Nationalspielerin Linda Dallmann (Bayern München) dem SID. "Als Spielerin ist es ein Traum, den Platz hier einweihen zu dürfen. Die Euphorie könnte nicht größer sein." Die erste Maßnahme mit ausgewählten Spielerinnen läuft bis Donnerstag.

Der komplette erweiterte Kader kommt erst beim zweiten Lehrgang ab kommendem Sonntag in Herzogenaurach zusammen. Die Generalprobe steigt am 24. Juni in Erfurt gegen die Schweiz, nach London fliegt der zweimalige Weltmeister am 3. Juli.

Bei der Endrunde (6. bis 31. Juli) trifft die DFB-Auswahl in der Gruppe B auf Dänemark (8. Juli), Spanien (12. Juli) und Finnland (16. Juli).