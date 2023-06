Bundestrainer Hansi Flick hat seinen Rücktritt auch nach dem nächsten herben Rückschlag zum Saisonabschluss ausgeschlossen. "Meine Idee vom Fußball ist für diese Mannschaft die richtige", sagte Flick nach dem bitteren 0:2 (0:0) gegen Kolumbien in Gelsenkirchen.

Auf die Frage, ob er persönliche Konsequenzen ausschließe, antwortete der 58-Jährige: "So eine Situation habe ich in der Form noch nicht erlebt. Ich kann mit den besten Spielern Deutschlands trainieren, mir macht die Arbeit Spaß. Wir versuchen, es im September besser zu machen."

Zum Start in die EM-Saison trifft die DFB-Auswahl in Wolfsburg auf Japan (9. September) und in Dortmund auf Frankreich (12.). Von den vergangenen 16 Länderspielen hat der viermalige Weltmeister nur vier gewonnen.