Köln (SID) - Hansi Flick hat seinen Willen zur personellen Erneuerung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft untermauert und will auf dem Weg zur Heim-EM 2024 einen "Schwerpunkt" auf die Defensive legen. "Wir wollen die Zeit bis zur EM nutzen und den einen oder anderen jungen Spieler testen", sagte der Bundestrainer bei seinem ersten großen öffentlichen Auftritt seit dem WM-Desaster in Köln.

"Man muss spüren, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die fightet und viel Leidenschaft zeigt", betonte Flick vor dem Neustart der DFB-Auswahl Ende März und ergänzte: "Wer will und das zeigt, kann gerne dabei sein."

Flick unternahm mit seinem Handballkollegen Alfred Gislason eine Jungfernfahrt mit einer Straßenbahn ("EURO 2024") vom RheinEnergie-Stadion zur Lanxess Arena. Die Spielstätten sind Standorte der EM-Turniere im Fußball (14. Juni bis 14. Juli 2024) und Handball (10. bis 28. Januar 2024).

Flick brennt auf die Länderspiele gegen Peru und Belgien (25. und 28. März): "Es ist wichtig, dass wir wieder auf den Platz können und zeigen, was in uns steckt." Seine Mannschaft soll "offensiven, schönen und erfolgreichen Fußball" spielen, müsse sich aber nach dem Vorbild der erfolgreichen WM-Teams in der Defensive steigern: "Wir müssen kompromisslos verteidigen."

In der Diskussion um frühere Anstoßzeiten bei Länderspielen sieht Flick keinen baldigen Durchbruch. "Das sind Dinge, die wir immer wieder ansprechen, aber keinen Konsenz finden", sagte er.