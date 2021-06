Paris (SID) - Die französische Fußball-Nationalmannschaft darf sich im letzten Test vor der Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) auf die breite Unterstützung ihrer Fans freuen. Wie das Sportministerium des Landes der französischen Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag bestätigte, sind bei der Partie gegen Bulgarien am Dienstag in Paris statt 1000 nun bis zu 5000 Zuschauer zugelassen.

Der Weltmeister profitiert durch eine Ausnahmeregelung der Regierung, durch die die Öffnungsschritte, die eigentlich für den 9. Juni geplant waren, um einen Tag vorgezogen werden. Demnach wurde neben der Zuschauerzahl auch die Ausgangssperre um zwei Stunden auf 23.00 Uhr angepasst.

Zuvor hatte die Regierung die Zulassung von Zuschauern beim französischen Pokalfinale am 19. Mai zwischen Paris St. Germain und AS Monaco (2:0) und beim Test der Nationalmannschaft am Mittwoch gegen Wales (3:0) in Nizza untersagt.