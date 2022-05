Hamburg (SID) - Fußball-Nationalspielerin Svenja Huth (31/VfL Wolfsburg) hat im Urlaub vor der Titeljagd in England noch etwas Wichtiges zu erledigen. "Wir haben jetzt Zeit, ein paar Tage die Füße hochzulegen, und ich habe privat noch ein freudiges Ereignis, weil ich meine Freundin heiraten werde", verriet die frischgebackene Double-Gewinnerin am Sonntagabend im NDR.

Am Dienstag gibt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den erweiterten EM-Kader mit 28 Spielerinnen bekannt. Am Pfingstsonntag startet mit einem "Pre-Camp" in der neuen DFB-Akademie die erste Vorbereitungsphase, Huth wird mit den weiteren Wolfsburgerinnen jedoch erst nach dem wohlverdienten Urlaub im Trainingslager in Herzogenaurach ab dem 12. Juni zum Team stoßen.