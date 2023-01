Frankfurt am Main (SID) - Mit seinem Treffer zum 1:1 gegen Spanien im zweiten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft in Katar hat Niclas Füllkrug das Nationalmannschaftstor des Jahres erzielt. Bei einem vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) durchgeführten Fan-Voting fielen 50,9 Prozent der rund 2500 abgegebenen Stimmen auf den 29-Jährigen von Werder Bremen. Dies teilte der DFB am Mittwoch mit.

Zweiter wurde Kai Havertz, der für sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:0 im Nations-League-Spiel gegen England 31,6 Prozent der Stimmen erhielt. Platz drei ging mit 8,5 Prozent an Thomas Müller für den Führungstreffer beim Freundschaftsspiel gegen die Niederlande (1:1).

Füllkrug hatte bei der WM in drei Vorrundenspielen zwei Tore erzielt, er wurde jeweils eingewechselt.