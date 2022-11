Maskat (SID) - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hält angesichts des harten Konkurrenzkampfes im DFB-Mittelfeld auch ein Trio mit den Münchnern Joshua Kimmich und Leon Goretzka für eine erfolgsversprechende Variante. Er habe "das Gefühl, dass wir alle drei auch zusammenspielen können. Wir haben alle die Qualität, um uns entsprechend zu ergänzen", sagte der Kapitän des englischen Meisters Manchester City dem kicker.

Das Gerangel um die Plätze in der Startelf sei mit Blick auf die hohen Ziele bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) "genau das, was wir auch brauchen", betonte Gündogan: "Über allem steht, dass sich jeder seiner zugeteilten Rolle bewusst ist, und da gehört manchmal auch der Ärger oder die Frustration dazu, wenn man gerade mal nicht auf dem Platz steht." Wichtig sei dann, "dass man sich auch mal unterordnen und sein Ego hinten anstellen kann".

Er selbst aber drängt in die Stammformation. "Klar habe ich den Anspruch zu spielen." Auch sei er sich seiner Verantwortung als einer der erfahrensten Spieler im WM-Aufgebot bewusst. Es "wäre mir eine Ehre, die Leader-Rolle auszufüllen", die Bundestrainer Hansi Flick von ihm eingefordert hat, sagte der 32-Jährige.

"Für mich bedeutet Führung, dass man mit gutem Beispiel vorangeht", meinte Gündogan vor seiner zweiten WM. Dies geschehe aber "nicht immer mit Worten, sondern eher mit Taten".