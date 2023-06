Von Martin Volkmar

Bundeskanzler Olaf Scholz ist nicht gerade als Einpeitscher und Motivator bekannt. Doch sein so betont pflichtschuldiger Kurzauftritt beim EM-Countdown am Mittwoch in Berlin passte ins ernüchternde Bild, das der deutsche Fußball derzeit abgibt.

Exakt ein Jahr vor der EM-Endrunde, die am 14. Juni 2024 in München angepfiffen wird, ist von Vorfreude oder gar Euphorie hierzulande nichts zu spüren.

Das hat natürlich viele Gründe, unter anderem haben viele Menschen derzeit angesichts von Inflation, Wirtschaftskrise und Krieg in Europa andere Sorgen als ein gefühlt noch deutlich weit entferntes Sportevent.

EM 2024: Teure Tickets und wenig Nähe der Stars

Zumal die persönliche Teilhabe am Turnier für die meisten eher unwahrscheinlich ist, denn die nicht eben billigen Tickets werden nach dem Verkaufsstart am 3. Oktober schnell vergriffen sein, das unmittelbare EM-Erlebnis wird sich außerhalb der zehn Austragungsorte auf Public Viewings beschränken und die übergroße Mehrheit der 24 teilnehmende Nationalmannschaften wird sich in ihren streng bewachten Teamquartieren von der Außenwelt abschotten.

Darüber hinaus ist es für viele ohnehin eine Selbstverständlichkeit, dass Deutschland einen ausgezeichneten Gastgeber abgeben wird - analog zur WM 2006 mit vollen Stadien, funktionierender Infrastruktur und fröhlicher Stimmung.

Große Sorgen muss man sich tatsächlich nicht machen, denn bislang arbeitet das EM-OK um Philipp Lahm und Celia Sasic als Aushängeschilder sowie den erfahrenen Martin Kallen und Markus Stenger als Organisatoren effektiv und zielstrebig - trotz teilweise fehlender Unterstützung aus der Politik.

EM 2024: Top-Bilanz als Ausrichter wird alleine nicht reichen

Doch allein eine makellose Bilanz als guter Ausrichter wird nicht reichen, um für EM-Stimmung zu sorgen. Denn am Ende steht und fällt die Atmosphäre maßgeblich mit dem Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft.

Auch hier dient das Sommermärchen als "Blaupause": Damals herrschte Aufbruchstimmung unter Jürgen Klinsmann und Jogi Löw mit einer neuformierten jungen, hungrigen und offensiv ausgerichteten Mannschaft.

Einen vergleichbaren Optimismus sucht man aktuell beim DFB vergeblich, vielmehr hängt das WM-Desaster von Katar und die schon seit der WM 2018 anhaltende Erfolglosigkeit der Nationalmannschaft wie Mühlsteine in den Kleidern der Protagonisten.

Im Konjunktiv hat noch kein Team Titel geholt

Es müsste daher tatsächlich ein Ruck durch den deutschen Fußball gehen, um mit neuen Gesichtern mal wieder wie 2006 zu überperformen statt wie seit Jahr und Tag dauerhaft unter dem angeblich im Training gezeigten Topniveau zu bleiben. Denn im Konjunktiv hat noch kein Team einen Titel geholt.

Momentan ist die DFB-Auswahl international nur Mittelmaß, das sagen alle Statistiken wie etwa der Fakt, dass nur drei der vergangenen neun Länderspiele gewonnen wurden.

Die aufgrund ihrer früheren Erfolge zu Recht mit viel Vorschusslorbeeren empfangenen Hansi Flick und Rudi Völler wirken ratlos, wie die dringend nötige Wende erreicht werden soll. Doch der Ruf der einst wichtigsten Fußballmannschaft des Landes ist ruiniert und mit Vorstellungen wie gegen die Ukraine wird es nicht besser werden, eher im Gegenteil.

DFB: Keine Mehrheit für einen radikalen Schnitt

Vom DFB-Sportchef Völler gibt es jedoch eine Jobgarantie für den strauchelnden Bundestrainer, was nicht nur zur Vermeidung noch größerer Unruhe dient. Vielmehr gibt es faktisch trotz einiger kritischer Meinungen bis in höchste Verbandskreise über Flicks Arbeit aktuell keine Mehrheit für eine radikalen Schnitt und eine baldige Neubesetzung des Postens, etwa mit Julian Nagelsmann.

Auch die Option, dem Bundestrainer einen weiteren, sehr starken Assistenten an die Seite zu stellen oder Völlers potenziellen DFB-Nachfolger Sami Khedira sofort in die Mitverantwortung zu nehmen, sind aktuell offenbar kein Thema.

Einflussreiche Rolle für Lahm sinnvoll, aber unwahrscheinlich

Ebenso wenig eine deutlich einflussreichere sportliche Rolle für Lahm, der sicher Gewinnbringenden Input liefern könnte und als Boss des EM-OK ein riesengroßes Eigeninteresse am Erfolg der Nationalelf bei der Endrunde hat. Tatsache ist allerdings, dass der Weltmeister-Kapitän von 2014 erst im Frühjahr 2022 aufgrund einer Satzungsänderung aus dem DFB-Präsidium entfernt wurde.

Wenn aber niemand Flick nachdrücklich zur Kurskorrektur drängt, dürften die teils fragwürdigen Experimente, die sportlich nur bedingt nachvollziehbare Auswahl - auf die zuletzt schon der bislang ignorierte Champions-League-Teilnehmer Union Berlin hinwies - und das Festhalten am seit längerem erfolglosen Stammpersonal aus dem Jahrgang 95/96 weitergehen, während junge Hoffnungsträger wie Florian Wirtz oder Malick Thiaw meist nur zweite Wahl sind.

Daher gibt das Auftreten der Nationalmannschaft wenig Anlass, von einem "Sommermärchen 2.0" in einem Jahr zu träumen. Momentan kann man nur auf die Binse hoffen, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Klar ist aber auch, dass sich so eben keine Aufbruchstimmung oder gar EM-Fieber erzeugen lässt.