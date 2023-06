Die deutsche Nationalmannschaft gibt aktuell alles andere als ein gutes Bild ab. Auf das glückliche Remis gegen die Ukraine folgten Pleiten gegen Polen und Kolumbien, Bundestrainer Hansi Flick sieht sich scharfer Kritik ausgesetzt.

Wie ordnet Ex-Profi Markus Babbel die Auftritte der DFB-Elf ein, was hält er von der Systemumstellung auf Dreierkette und wie steht er zu der Kritik an Bayern-Akteur Joshua Kimmich? ran hat sich am Rande der U21-Europmeisterschaft (live im Free-TV in Sat.1, auf ProSieben MAXX, in der ran-App und im Livestream auf ran.de) mit dem Europameister von 1996 unterhalten.

Das Interview führte Tobias Hlusiak.

ran: 3:3 gegen die Ukraine, 0:1 gegen Polen, 0:2 gegen Kolumbien. Alles in kürzester Zeit. Ist Hansi Flick gescheitert?

Markus Babbel: Er muss sich definitiv wahnsinnig viel Kritik gefallen lassen. Im Moment wirkt er auf mich ein bisschen stur. Er hält daran fest, viele Dinge immer wieder zu testen, will sich aber nicht eingestehen, dass es nicht funktioniert. Speziell die Dreierkette, mit der die Mannschaft ganz offensichtlich riesige Probleme hat. Gegen Kolumbien wurde dann plötzlich mit Emre Can ein Mittelfeldspieler als zentraler Baustein in diese Kette eingesetzt, dafür sitzen dann Innenverteidiger draußen. Das sorgt für Verunsicherung. Spieler fragen sich: Vertraut mir der Trainer etwa nicht? Mittlerweile haben sich da so viele Dinge angehäuft, dass die gesamte Mannschaft total verunsichert ist. Dieses Kuddelmuddel wieder zu entwirren, wird eine Herkules-Aufgabe.

Nationalmannschaft: Babbel hinterfragt Plan von Hansi Flick

ran: Flick betont gebetsmühlenartig, er habe einen langfristigen Plan. Können Sie diesen erkennen?

Markus Babbel: Nein. Ich kann nicht erkennen, was er genau bezweckt. Einen guten Trainer zeichnet aus, dass er einen Stil, ein System findet, das zur Mannschaft passt. Wenn ich aber immer und immer wieder Dinge ausprobiere, die nicht klappen, ist das nicht der richtige Weg. Wir wissen doch alle, dass wir in der Defensive derzeit nicht auf absolutem Weltniveau unterwegs sind, aber vorne sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Die Verunsicherung hat sich aber mittlerweile soweit in die Offensive durchgezogen, dass wir nichteinmal mehr in der Lage sind, Tore zu schießen. Julian Brandt hat es treffend gesagt: "Wir müssen einen unfassbaren Aufwand betreiben, um überhaupt zu Chancen zu kommen. Dagegen führt gefühlt jede Möglichkeit des Gegners sofort zu einem Gegentor." Das zeigt mir, dass die Mannschaft ihre PS nicht mehr auf die Straße bekommt. Und die Gegner waren noch gar nicht aus dem obersten Regal. Ich bin sehr gespannt, wie Hansi Flick das löst.

ran: Die so oft angesprochene Verunsicherung zu beseitigen, das ist doch eigentlich der Hauptjob des Trainers…

Markus Babbel: Und genau das ist der Punkt, den ich bemängele. Der Plan funktioniert ganz offensichtlich nicht und deshalb erwarte ich vom Bundestrainer, dass er das analysiert und feststellt: Okay, vielleicht muss ich von meinem Vorhaben abweichen und die Dinge einfacher gestalten. Im Einfachen liegt oft die Genialität. Auch wenn die Mannschaft durchweg aus hochkarätigen Spielern besteht, das sind aber auch nur Menschen, die sich ohne Selbstvertrauen sehr schwer tun. Da ist der Trainer jetzt natürlich gefordert.

ran: Rudi Völler hat sich auch nach dem Kolumbien-Spiel vor den Trainer gestellt und dafür gegen die Spieler ausgeteilt. Er sagte sogar: "Hier sind einige dabei, die wir im September nicht mehr sehen werden." Ist das der richtige Weg?

Markus Babbel: Man darf da nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Rudi Völler war natürlich auch sehr emotional in diesem Moment und maßlos enttäuscht. Für mich ist eher spannend, wen genau er damit meint. Er redet ja nicht nur von einem Spieler, sondern gleich von mehreren. Wenn ich mir den Kader so anschaue, war das gestern bis auf wenige Ausnahmen - über die man immer diskutieren kann - aber unser bestes Aufgebot. Da darf man sehr gespannt sein.

Babbel kritisiert DFB-Team: "Niemand nimmt die Zügel in die Hand"

ran: Haben Sie einen Spieler im Kopf, den es treffen könnte?

Markus Babbel: Das kommt immer drauf an, was abgesprochen war für die einzelnen Spiele. Hat sich jemand vielleicht total verweigert? Da habe ich aber keinen Einblick. Es ist nur auffällig, dass auch aus der Mannschaft heraus niemand die Zügel in die Hand nimmt. Es scheint mir so, als seien alle viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Von außen jetzt einen einzelnen herauszupicken, wäre unfair.

ran: Joshua Kimmich war und ist ein absoluter Schlüsselspieler für Flick. Er hat ihn immer verteidigt, vor einigen Tagen sogar mit Kobe Bryant und Michael Jordan verglichen. Gegen Kolumbien saß er aber draußen. Muss der Bundestrainer in einer solch schweren Phase nicht bedingungslos auf ihn setzen?

Markus Babbel: Für mich ist es nicht nachvollziehbar, wie man einen Spieler einerseits bis aufs Blut verteidigt, ihn dann aber auf der anderen Seite nicht spielen lässt. Nach außen ist das kein gutes Signal. Ich hätte Kimmich und einige andere Spieler zu den drei Länderspielen gar nicht mitgenommen. Er ist seit Wochen, vielleicht Monaten in einer Phase, in der er seine beste Leistung nicht abrufen kann. Er ist in einem Tief! Hansi Flick hat das selbst gesagt. Ich hätte ihm und ein paar anderen eine Pause gegeben, ihnen gesagt, "Erholt euch mal. Kommt mal runter, schaltet den Kopf völlig aus und genießt die freie Zeit. Ich brauche euch nächstes Jahr, ich baue auf euch!" Zwei Wochen längerer Urlaub hätte da sicher geholfen. Die kommende Saison wird sehr hart. Mittendrin steht für die Nationalmannschaft diese Sinnlos-Reise in die USA an. Jeder, der sich mit Fußball auskennt, schüttelt nur den Kopf. Warum haut man den Spielern noch so eine Strapaze in die Knochen? Auf der anderen Seite will man in einem Jahr bei der EM frische Spieler. Das macht für mich keinen Sinn.

Babbel über deutsche Abwehr: "Innenverteidiger sind eher Durchschnitt"

ran: Ist die Kritik an Kimmich dennoch berechtigt?

Markus Babbel: Ich habe es schon vor zwei Jahren gesagt und bin damals übel beschimpft worden. Ich sage es nochmal: Wenn Kimmich diszipliniert auf seiner Position spielt, ist er ein herausragend guter Spieler. Wenn er aber meint, er müsse alles machen, ist er nicht so gut. Dann werden auch die Spieler um ihn herum nicht besser, sondern eher schlechter. Joshua muss verstehen, dass er auf seiner Position eine elementar wichtige Rolle hat. Wenn er die sauber ausfüllt, brilliert er vielleicht nicht ganz so nach vorne. Du gewinnst Spiele aber ohnehin in der Verteidigung. Wenn ich kein Gegentor bekomme, habe ich auf jeden Fall schonmal nicht verloren. Die Wahrscheinlichkeit auf einen eigenen Treffer ist bei der Qualität der Nationalmannschaft sehr hoch. Wenn er das aber nicht einsieht, muss dort jemand anderes spielen. Jemand, der den Job macht. Innenverteidiger brauchen einfach Schutz und Unterstützung von der Sechser-Position, gerade wenn sie - wie in unserem Fall - eher Durchschnitt sind.

ran: Ist Kimmichs beste Position überhaupt in der Zentrale?

Markus Babbel: Mich hat es immer gewundert, warum er unbedingt in der Mitte spielen will. Das ist genau wie bei Philipp Lahm früher. Joshua ist ein begnadeter rechter Verteidiger. Gerade auf dieser Position kann er unheimlich viel für das Offensivspiel tun. Er hat die Kreativität, die Technik, das Spielverständnis und auch die Ausdauer, die Linie hoch und runter zu marschieren und das Spiel von dort zu prägen. Wenn Kimmich auf dieser Position geblieben wäre, wäre er jetzt der weltbeste rechte Verteidiger. Im Mittelfeld ist er gut, aber nicht sehr gut.

Schafft Hansi Flick noch die Wende? Babbel "fehlt die Fantasie"

ran: Zurück zu Hansi Flick. Bis zur EM ist es noch weniger als ein Jahr. Trauen Sie ihm zu, das Ruder rumzureißen?

Markus Babbel: Im Moment fehlt mir dazu die Fantasie. Er hat einige Dinge gemacht, die für Außenstehende schwer nachvollziehbar sind. Die vielen Rochaden im Kader. Erst hieß es, die Zeit der Experimente sei vorbei. Auf der anderen Seite wird aber nur experimentiert. Spieler werden in den Himmel gelobt, im nächsten Spiel sitzen sie draußen. Niclas Süle wird öffentlich angezählt, im Kader sind dann aber Akteure, die in ihren Vereinen nicht Stamm spielen. Auch Niclas Füllkrugs Auswechslung in Bremen gehört dazu. Wenn es läuft, kann man das alles machen. Wenn es aber nicht läuft, muss man sich in erster Linie darum kümmern, dass die Resultate wieder stimmen. Es kann einfach nicht sein, dass Deutschland drei Länderspiele gegen 1b-Gegner macht und kein einziges gewinnt. Mit Ach und Krach ein Unentschieden gegen die Ukraine zu holen, das kann nicht unser Anspruch sein.

ran: Flick ist als Bundestrainer super gestartet, seine Bilanz ist mittlerweile aber sehr dürftig. Hat man sich bei seiner Verpflichtung zu sehr von seinen Erfolgen mit dem FC Bayern blenden lassen?

Markus Babbel: Über Hansis Qualitäten muss man gar nicht diskutieren. Das ist ein toller Trainer, der viel Erfahrung hat, sowohl als Co- als auch als Chef-Trainer. Er weiß, wie Dinge funktionieren. Ich verstehe nur nicht, wieso er im Moment so verbohrt wirkt. Für ihn ist diese Menge an Gegenwind neu. Sogar nach der WM wurde er noch geschützt, da ging es eher um die Spieler. Jetzt bekommt er volles Brett. Ich bin sehr gespannt, wie er darauf reagiert. Kann er das souverän meistern oder zerbricht er an dem Druck? Und auf der anderen Seite: Kann der DFB ihn bis zur EM durchziehen, sollten die Ergebnisse so schlecht bleiben? Der Druck wird noch zunehmen.

Nachfolger von Hansi Flick? "Diese Diskussion gehört sich nicht"

ran: Es werden schon Nachfolger diskutiert. Jürgen Klopp oder Julian Nagelsmann werden genannt. Sehen Sie einen Trainer, der es deutlich besser machen würde als Flick?

Markus Babbel: Diese Diskussion gehört sich nicht. Ich rede erst über neue Trainer, wenn es tatsächlich so weit kommt. Und das wünsche ich Hansi Flick auf keinen Fall! Ich hoffe, dass er den Turnaround hinbekommt, wieder eine bessere Stimmung herrscht und Deutschland eine erfolgreiche Europameisterschaft spielt. Wir brauchen die Fans im Rücken, die sind in einem Jahr unser großer Vorteil. Den müssen wir ausnutzen. Im Moment habe ich einfach Angst, dass die Stimmung komplett kippt und am Ende eine so hohe Erwartungshaltung besteht, der die Mannschaft nicht gerecht werden kann. Das wäre jammerschade, dann man hat nicht oft die Möglichkeit ein so großes Turnier im eigenen Land zu spielen. Wir erinnern uns alle an das Sommermärchen 2006. Das war einfach gigantisch. Man darf aber nicht vergessen, dass damals die Lage vor dem Turnier auch kritisch war. Jürgen Klinsmann hat es aber geschafft, den Wind zu drehen. Das wünsche ich Hansi auch.

ran: Im Moment sind Sie mit der U21-Nationalmannschaft als ran-Experte in Georgien bei der EM. Malick Thiaw steht nicht im Kader, spielte stattdessen für die A-Elf. Ist es richtig, solchen Spielern ein Turnier als Führungsspieler zu Gunsten einiger Länderspiele zu nehmen?

Markus Babbel: Die Frage ist, welche Rolle Thiaw in Flicks Plänen spielt. Wenn er auf ihn baut und ihn als wichtigen Mann im Blick auf die EURO 2024 sieht, dann war es richtig. Dann bekommt er jetzt mehr Urlaub und hat Erfahrung gesammelt. Das Turnier geht ja im besten Fall knapp drei Wochen für die U21. Das bringt einen großen Teil der individuellen Vorbereitung auf die neue Saison durcheinander. Wenn diese Gedanken nicht in diese Richtung gehen, hat man Malick ein großes Event genommen. Aber wie sagt man in Bayern: Ober sticht Unter! Die A-Nationalmannschaft ist das wichtigste Team und es ist die Aufgabe der Nachwuchsteams, Spieler auszubilden, die irgendwann Aushängeschilder in der ersten Mannschaft sind. Beim Turnier sind jetzt eben andere gefordert. Und wenn es gut läuft, sorgen sie sogar für bessere Stimmung beim DFB.