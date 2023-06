Markus Babbel hat vor dem ersten Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bei der EM in Georgien gegen Israel (heute ab 17:30 Uhr live in SAT.1, auf ran.de, in der ran-App und Joyn) mit ran über die Diskussionen um Bundestrainer Hansi Flick gesprochen. Dabei bringt er zwei mögliche Nachfolge-Kandidaten ins Spiel. Unter anderem Stefan Kuntz, der als Nationaltrainer der Türkei vor der Ablösung stehen soll.

Markus Babbel über ...

Stefan Kuntz als möglichem neuen Bundestrainer:

"Es wäre in der Kürze der Zeit wichtig, einen Trainer zu finden, der wieder eine Euphorie schafft und der Mannschaft Selbstvertrauen gibt. Da fällt mir sofort ein Name ein: Stefan Kuntz. Er hat bei der U21 auch aus Jahrgängen etwas rausgeholt, an die niemand geglaubt hat, war drei Mal im Finale und holte zwei Titel. Er ist ein Typ, der Euphorie im Land entfachen könnte. Ich bin sehr überrascht, dass sein Name noch nicht wirklich auf dem Tableau war. Wenn es eine Chance geben würde, wäre mein erster Anruf Stefan Kuntz."

Zinedine Zidane als möglichem neuen Bundestrainer:

"Es wird auch über Zidane diskutiert. Ich durfte selbst noch gegen ihn spielen und weiß, was für eine tolle Persönlichkeit das ist. Ich glaube, es würde bei der Mannschaft sicher sehr gut ankommen, wenn ein solcher Weltstar vor ihnen stehen würde."