Nationalspieler Jonas Hofmann erwartet ein emotionales Jubiläumsspiel gegen die Ukraine. "Natürlich ist die Situation in der Ukraine ein Thema, mit dem ich mich täglich beschäftige. Wenn du dann gegen Betroffene spielst, versetzt du dich noch mehr in die anderen Spieler - ich sage bewusst nicht Gegner - hinein", sagte Hofmann im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) trifft in ihrem 1000. Länderspiel am Montag (18.00 Uhr/ZDF) im ausverkauften Bremer Weserstadion auf die Ukraine. Hofmann hatte bereits im vergangenen Jahr mit Bundesligist Borussia Mönchengladbach gegen die Ukrainer gespielt. "Dieses Spiel hatte eine besondere Emotionalität, einen besonderen Rahmen - so etwas lässt einen demütig werden", sagte der 30-Jährige.

Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick wird in einem Sondertrikot spielen. "Die Einnahmen kommen der Ukraine-Hilfe zugute, unsere Trikots werden versteigert – aber trotzdem wollen wir das 1000. Länderspiel natürlich gewinnen", sagte Hofmann.