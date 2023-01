Seit Jahren wird Jürgen Klopp als möglicher Nationaltrainer gehandelt. Der Job als DFB-Coach scheint den 55-Jährigen in ferner Zukunft zu reizen.

So sagte er im Interview mit der "Sport Bild": "Ich habe es schon öfter gesagt: Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal Bundestrainer werde. Aber es muss passen. Und das hat es bisher nicht".

Nationaltrainer-Posten: Jürgen Klopp wohl erst 2027 verfügbar

Trotz des WM-Scheiterns in der Vorrunde hält der DFB weiter am aktuellen Trainer Hansi Flick fest. Einige Fans hätten sich einen Wechsel gewünscht. Dabei viel oft der Name Klopp. "Ich will nicht den Eindruck erwecken, als wäre es der letzte Job, den ich machen will. Es gibt auch schlimmere Sachen, als als möglicher Bundestrainer genannt zu werden", verrät der Hauptübungsleiter des FC Liverpool. Beim englischen Erstligisten besitzt "Kloppo" Vertrag bis 2026.

"Und wenn ich den Vertrag in Liverpool beende, dann wird ein Jahr definitiv gar nichts gemacht. Danach schauen wir mal". Bedeutet, Klopp wäre nach eigener Aussage frühestens 2027 verfügbar. In vier Jahren. Er sei ein "extrem verantwortungsbewusster Mensch", der den "Reds" nicht einfach sagen könne: "Ich bin jetzt weg hier".

Jürgen Klopp über DFB-Kader: "Es fehlen Alternativen"

Trotz der möglichen Zukunft als DFB-Coach lobt Klopp den Kollegen Hansi Flick und moniert die "mangelnden Alternativen auf einigen Positionen" bei der Auswahl für den DFB-Kader. Demnach habe Flick die besten Spieler mitgenommen, die verfügbar waren.

Das Wichtigste für die kommenden Turniere sei es, dem Nationaltrainer "so viele großartige Spieler wie möglich zur Verfügung zu stellen". Und dann müsste der DFB-Coach die richtigen Entscheidungen treffen. "Und ich bin mir sicher, dass das Hansi auch richtig gut machen wird", versicherte Klopp.