Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz hat sich im Champions-League-Viertelfinale der Frauen zwischen ihrem Klub FC Chelsea und Olympique Lyon einen Nasenbeinbruch zugezogen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) nach Untersuchungen in London und Frankfurt mit. Die Nase der 28-Jährigen soll am Mittwoch gerichtet werden.

Leupolz wird trotz der Verletzung vor den Länderspielen am Freitag gegen die Niederlande in Sittard und am 11. April gegen Brasilien in Nürnberg bei der Nationalmannschaft bleiben. Je nach Heilungsverlauf werde sie mit einer Gesichtsmaske trainieren, so der DFB.

Leupolz hatte am vergangenen Donnerstag im Spiel gegen Lyon (4:3 i.E.) nach einem Zweikampf das Feld mit blutüberströmtem Gesicht und unter Tränen verlassen. Später nahm sie den Vorfall mit Humor. "Wenigstens passt die Farbe meiner Nägel", kommentierte sie ein Foto in ihrer Instagram-Story, das die Mittelfeldspielerin verletzt am Boden zeigt.

Im Halbfinale trifft Chelsea im April auf den FC Barcelona.