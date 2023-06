Bundesliga

Millionen-Grab Hernandez: So viel kostete er Bayern wirklich

Nach vier Jahren dürfte die Zeit von Bayerns Rekord-Transfer Lucas Hernandez in München enden. Der einstige 80-Millionen-Euro-Mann geht wohl zu Paris St. Germain und in Bayerns Klubgeschichte als millionenschwerer Star mit enormer Verletzungsanfälligkeit ein. ran zeigt, was Hernandez seit der Verpflichtung 2019 gekostet haben dürfte.