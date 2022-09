UPDATE: 19:45 Uhr: Thomas Müller führt DFB-Team als Kapitän aufs Feld

Thomas Müller wird die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nach der Corona-Infektion von Manuel Neuer in der Nations League gegen Ungarn als Kapitän aufs Feld führen. Der Münchner bildet mit seinen Teamkollegen Serge Gnabry und Leroy Sane die offensive Mittelfeldreihe hinter Stürmer Timo Werner.

Im defensiven Mittelfeld setzt Bundestrainer Hansi Flick auf Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan. In der Viererkette vor Torhüter Marc-Andre ter Stegen spielen Jonas Hofmann, Niklas Süle, Antonio Rüdiger und David Raum.

Die deutsche Aufstellung:

ter Stegen - Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum - Kimmich, Gündogan - Gnabry, Müller, Sane - Werner. - Trainer: Flick

München - Die deutsche Nationalmannschaft setzte beim bislang letzten Spiel in der UEFA Nations League ein äußerst starkes Ausrufezeichen. Die DFB-Elf siegte Mitte Juni im Mönchengladbacher Borussia-Park mit 5:2 gegen Europameister Italien und holte damit den ersten Sieg in der Nations League nach zuvor drei Unentschieden.

Nun wartet am 5. Spieltag in Leipzig das Heimspiel gegen Ungarn. Und mit denen hat die Elf von Bundestrainer Hansi Flick noch eine Rechnung offen. Drei Tage vor dem Sieg gegen Italien reichte es damals nämlich für die deutsche Elf beim Gastspiel in Budapest lediglich zu einem 1:1-Unentschieden.

Für den letzten Kader, bevor Flick das 26-Mann-Aufgebot für die WM-Endrunde in Katar nominieren muss, vertraut er auf einen Debütanten. Der 20-jährige Armel Bella-Kotchap vom FC Southampton ist erstmals im Kreise der A-Nationalmannschaft dabei. Das Innenverteidiger-Talent wechselte im Sommer 2022 vom VfL Bochum auf die Insel zum Klub von Coach Ralph Hasenhüttl. Zudem rückte Benjamin Henrichs von RB Leipzig für den verletzten BVB-Star Marco Reus nach.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt am 5. Spieltag der Nations League Ungarn. Anpfiff der Partie in Leipzig ist am 23. September um 20:45 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Deutschland gegen Ungarn im Free-TV übertragen?

Ja. Das Spiel Deutschland gegen Italien wird live im Free-TV im ZDF übertragen.

Nations League heute live: Kann ich die Partie der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn im Pay-TV sehen?

Nein. Das Spiel ist ausschließlich im Free-TV im ZDF zu sehen.

Gibt es einen Livestream von Deutschland vs. Ungarn?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet das ZDF mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. In der ZDF-Mediathek kann dieser kostenlos abgerufen werden.

Kann ich die Partie Deutschland gegen Ungarn auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn der Red-Bull-Arena der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

