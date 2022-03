Frankfurt am Main (SID) - Uwe Seeler hätte überhaupt kein Problem damit, würde Thomas Müller mit einem weiteren Länderspieltor in der ewigen Torjägerliste der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit ihm gleichziehen. "Ich werde mir die Länderspiele gegen Israel und die Niederlande ganz genau anschauen und Treffer von Müller natürlich bejubeln", sagte Seeler der Bild-Zeitung: "Es ehrt mich sehr, wenn dieser Ausnahme-Fußballer des FC Bayern bald mehr Treffer erzielt haben wird als ich."

Vor den ersten Länderspielen des Jahres am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) in Sinsheim gegen Israel und drei Tage später in den Niederlanden liegt Müller (42 Treffer) auf Platz neun nur ein Tor hinter Seeler zurück. "Thomas' Leistung ist nicht hoch genug einzuschätzen, da er ja nicht als klassischer Mittelstürmer für die Nationalmannschaft agiert", meinte die Ikone des Hamburger SV.

Müller sprach zuletzt voller Hochachtung über Seeler. "Mit solchen Legenden, die im letzten Jahrhundert den Weltfußball geprägt haben, auf einer Stufe zu stehen", sagte der Bayern-Profi, "das ist eine tolle Sache, die man als Kind nicht zu träumen gewagt hat."