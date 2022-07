Köln (SID) - Der Siegeszug der deutschen Fußballerinnen bei der EM in England sorgt für immer bessere TV-Quoten. Den 2:0-Erfolg am Donnerstagabend gegen Österreich und den Einzug ins Halbfinale verfolgten in der Live-Übertragung in der ARD 9,5 Millionen Fans. Der Marktanteil betrug 38,2 Prozent.

Die beste Reichweite hatte das Team des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zuvor beim 2:0 gegen Spanien mit 8,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ebenfalls im Ersten erreicht. Das Auftaktspiel gegen Dänemark (4:0) hatten 5,95 Millionen gesehen, das 3:0 zum Abschluss der Gruppenphase gegen Finnland verfolgten am vergangenen Samstag 5,76 Millionen. Beide Male war das ZDF der übertragende Sender gewesen.