Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Vorbereitung auf ihr Saisonfinale am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien ohne Marc-Andre ter Stegen und Florian Wirtz aufgenommen. Torhüter ter Stegen fehlte beim Training am Sonntag am DFB-Campus in Frankfurt/Main aufgrund einer Belastungssteuerung, Offensivspieler Wirtz verpasste die Einheit im Sonnenschein nach einem Schlag auf den Oberschenkel.

Dafür trainierte Ilkay Gündogan erstmals mit der Mannschaft nach seiner verspäteten Ankunft nach dem Champions-League-Sieg mit Manchester City. Von Hansi Flick erhielt Gündogan bereits eine Startelfgarantie für die Begegnung in seiner Geburtsstadt. "Klar ist, dass Ilkay Gündogan spielt", sagte der Bundestrainer.