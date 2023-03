Hamburg (SID) - U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo (43) geht mit einem Debütanten in die beiden letzten Testspiele vor der anstehenden EM in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli). Abwehrspieler Henning Matriciani von Schalke 04 ist der einzige Neuling in dem 23 Spieler umfassenden Kader des Titelverteidigers für die Spiele gegen Japan (24. März, 18.15 Uhr) und vier Tage später gegen Rumänien (18 Uhr/beide bei ProSieben MAXX).

Zudem kehren Faride Alidou, Ansgar Knauff (beide Eintracht Frankfurt), Jamie Leweling (Union Berlin), Jessic Ngankam (Hertha BSC) und Patrick Osterhage (VfL Bochum) zurück ins Aufgebot.

"Nun geht es mit großen Schritten Richtung EM", sagte Di Salvo: "Die beiden Testspiele wollen wir nutzen, um unser Spiel und unsere Abläufe für das Turnier zu optimieren, obwohl uns durch Verletzungen und Nominierungen für die Nationalmannschaft einige Stammspieler fehlen. Dadurch ergibt sich die Chance für andere Jungs, sich vor der EM noch mal zu zeigen."

Bei der EM trifft Deutschland in Gruppe C auf Israel (22. Juni), Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni). Die Gruppensieger und -zweiten erreichen das Viertelfinale.