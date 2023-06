DFB-Direktor Rudi Völler sieht Hansi Flick durch das WM-Debakel in Katar als Bundestrainer nicht nachhaltig beschädigt. "Natürlich hat dieses Turnier auch etwas in Hansi bewegt", sagte Völler dem Nachrichtenmagazin stern, "die öffentliche Kritik danach an ihm war hart, aber er ist gut damit umgegangen. Er hat sich hinterfragt und seine Arbeit neu justiert."

Er sehe Flick (58) weiterhin als "Weltklassetrainer", betonte Völler (63) und ergänzte mit Blick auf die Heim-EM 2024: "Er hat die Kraft, die Mannschaft und sich selbst aus dem Tief herauszuziehen." Diese Fähigkeit sieht der Sportchef auch bei den DFB-Profis. "Die spielerische Klasse ist vorhanden, und die Jungs rackern auch wieder richtig, sie stürzen sich in jeden Zweikampf. So eroberst du die Herzen der Fans, und so müssen wir auch bei der EM auftreten."

Allerdings brauche es für eine erfolgreiche EURO zusätzlich einen gesamtgesellschaftlichen Schulterschluss. "Wir möchten, dass das ganze Land hinter dem Turnier steht", sagte Völler: "Viele haben noch gar nicht begriffen, welch eine Riesennummer die EM werden wird, ähnlich wie 2006, unser Sommermärchen. Wir haben ein Turnier mitten in Europa, jedes Spiel wird ausverkauft sein, Deutschland kann sich als offenes, gastfreundliches Land zeigen. Damit das gelingt, wird auch die Politik mitziehen."

Zugleich warnte Völler davor, den Fußball und die Nationalelf wie in Katar mit gesellschaftlichen Themen zu überfrachten. "Wir sind nicht unpolitisch, beim DFB stehen wir für Werte wie Demokratie, Freiheit oder Gleichberechtigung", sagte er, "aber wir sind keine Aktivisten und auch keine Diplomaten."