Frankfurt am Main (SID) - Sportchef Rudi Völler traut der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM 2024 den ganz großen Wurf zu. "Ich bin überzeugt, dass wir eine Mannschaft haben, die in anderthalb Jahren um den Titel mitspielen kann", sagte der 62-Jährige bei seiner Vorstellung: "Wir dürfen uns nicht kleiner machen als wir sind. Wenn ich diesen Kader sehe, werden wir eine gute EM spielen. Da bin ich mir sicher. Aber das kommt natürlich nicht von alleine."

Von der reinen Qualität brauche sich Deutschland nicht vor Weltmeister Argentinien oder dem WM-Dritten Kroatien verstecken. Und doch müsse sich die Mannschaft an diesen Nationen ein Beispiel nehmen, wie diese die Fans hinter sich vereint haben. "Wir haben richtig dolle Spieler. Beim Teamspirit, da haben sicher ein paar Prozent gefehlt. Der letzte Funke, der dann auch nicht zu den Zuschauern rüberschwappt" so Völler: "Deshalb hatten wir es auch nicht verdient."

Es gelte über "gute Leistungen, die Zuschauer zurückzugewinnen", so der Weltmeister von 1990 weiter: "Man muss merken, dass jeder sich von der ersten bis zur letzten Minute auspowert. Eine gewisse Leidenschaft, den Willen, jeden Ball zu verteidigen." Auch wenn die DFB-Elf angesichts einiger Mängel in der Ausbildung der vergangenen Jahr "auf einigen Positionen nicht mehr so gut besetzt" sei, habe Deutschland immer noch eine "sehr gute Mannschaft".