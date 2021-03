Bukarest (SID) - Joachim Löw war schon "live drauf" - vielleicht wusste er das aber nicht. Bevor der Fußball-Bundestrainer am Samstag seine virtuelle Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Bukarest gegen Rumänien eröffnete, überraschte er die Journalisten: Er begann zu singen.

"The first, my last, my everything", rezitierte Löw mit Schmelz in der Stimme - die tragende Zeile des gleichnamigen Liebesliedes von Barry White. Löw war gut zu hören und lächelte. Wem das Ständchen gewidmet oder ob es nur ein spontaner Ohrwurm war, blieb offen.