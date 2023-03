Frankfurt am Main (SID) - Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg steht kurz vor einer Verlängerung ihres nach der WM im Sommer auslaufenden Vertrages. "Wir werden zeitnah etwas verkünden, wenn es etwas zu verkünden gibt", sagte die 55-Jährige am Mittwoch.

Laut einer Sprecherin des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sei man in "sehr, sehr guten Gesprächen" und "auf dem Weg Richtung Zielgerade". Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll der neue Kontrakt bis nach der EM im August 2025 laufen. Eine Einigung werde demnach vor den kommenden beiden Länderspielen in den Niederlanden (7. April) und gegen Brasilien (11. April) verkündet.

Bei der EM im vergangenen Sommer führte Voss-Tecklenburg das DFB-Team bis ins Finale gegen Gastgeber England (1:2 n.V.). Die nächste Titeljagd steht bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) an. Dort trifft der zweimalige Weltmeister in der Gruppenphase auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Eine weitere Zusammenarbeit hatte sich bereits nach der EM im Vorjahr angedeutet. "Ich würde gern bis nach der WM 2027 bleiben", sagte Voss-Tecklenburg der Sport Bild im Dezember. Der DFB bekräftigte in der Vorwoche das Interesse an einer gemeinsamen Ausrichtung des Turniers mit den Niederlanden und Belgien.

Die 125-malige Nationalspielerin hatte den Posten Ende 2018 von Interimstrainer Horst Hrubesch übernommen. Im folgenden Sommer scheiterte der Olympiasieger und zweimalige Weltmeister unter ihrer Führung zunächst bei der WM in Frankreich im Viertelfinale gegen Schweden (1:2) - und verpasste so die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio.