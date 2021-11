Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in der Weltrangliste vor der Rückkehr unter die Top 10. Nach den Siegen in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein (9:0) und in Armenien (4:1) verbesserte sich das DFB-Team im FIFA-Ranking unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick um eine weitere Position auf Platz elf.

Direkt vor der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die 1648 Punkte auf dem Konto hat, steht die Niederlande (1654). Vorn liegt unverändert Belgien vor Brasilien und Weltmeister Frankreich. Der bislang viertplatzierte Europameister Italien musste England und Argentinien passieren lassen. Die Weltrangliste soll für die Setzliste bei der WM-Gruppenauslosung am 1. April dienen. Neben Gastgeber Katar werden die ersten sieben Teams gesetzt. Der DFB-Auswahl droht damit zumindest ein Hammergegner in der Vorrunde. - Die FIFA-Weltrangliste: 1. (1.) Belgien 1828 Punkte, 2. (2.) Brasilien 1826, 3. (3.) Frankreich 1786, 4. (5.) England (1756), 5. (6.) Argentinien (1751), 6. (4.) Italien (1741), ... 11. (12.) Deutschland 1648.