München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 23. November 2022, 12:38 Uhr: Flick setzt auf Thomas Müller+++

Hansi Flick hat sich für das WM-Eröffnungsspiel gegen Japan bei der Aufstellung für Routinier Thomas Müller entschieden. Mit Niklas Süle und Nico Schlotterbeck beginnen zwei BVB-Stars in der Viererkette.

Deutschland: Neuer - Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum - Gündogan, Kimmich - Gnabry, Müller, Musiala - Havertz.

Japan: Gonda - H. Sakai, Yoshida, Itakura, Nagatomo - W. Endo, Ao Tanaka, J. Ito, Kamada, Kubo - Maeda

+++ Update, 23. November 2022, 12:20 Uhr: Coach Werner über Füllkrug: "Identifiziert sich mit Werder"+++

Unabhängig von Niclas Füllkrugs Leistungen bei der WM-Endrunde in Katar hofft Werder Bremens Trainer Ole Werner auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Torjäger bei den Hanseaten. "Man weiß nie, wie die Dinge sich entwickeln. Aber was ich weiß: "Niclas identifiziert sich sehr mit Werder, er fühlt sich wohl und nimmt eine tragende Rolle ein", sagte der 34-Jährige im Sport-Bild-Interview.

Der Mittelstürmer hatte bei seinem Länderspieldebüt im letzten WM-Test der deutschen Nationalmannschaft gegen Oman (1:0) den einzigen Treffer erzielt. Seinen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger verlängerte der 29-Jährige erst im Sommer bis 2025.

Ungeachtet des derzeitigen neunten Tabellenplatzes und vieler überzeugender Bundesliga-Auftritte ist für Werner die Abstiegsgefahr aber noch längst nicht gebannt, wie er der Kreiszeitung Syke sagte: "Das eine oder andere Team hinter uns wird im Winter sicherlich nochmal nachlegen müssen oder wollen. Das können wir aus wirtschaftlichen Gründen schlicht und ergreifend nicht."

+++ Update, 23. November 2022, 10:31 Uhr: "One Love"-Debatte - Faeser sieht Schuld bei der FIFA +++

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die bei Deutschlands WM-Auftakt gegen Japan am Mittwochnachmittag im Stadion sein wird, äußerte sich nun auch kritisch zur "One Love"-Debatte und dem durch die FIFA ausgesprochenen Verbot.

"Der Schuldige ist nicht der DFB, sondern die FIFA. Es ist nicht in Ordnung, während eines laufenden Turniers so in das Geschehen einzugreifen. Es sollte möglich sein, dass man im 21. Jahrhundert ein Zeichen für Vielfalt setzen kann", erklärte die SPD-Politiker in der "ARD".

+++ Update, 23. November 2022, 09:45 Uhr: Musiala wirbt für gemeinsamen Einsatz mit Müller +++

Jamal Musiala hat vor dem WM-Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan (14.00 Uhr MEZ) für einen gemeinsamen Einsatz mit Teamkollege Thomas Müller geworben. "Thomas ist eine geborene Nummer 10, er weiß, was er dort macht. Ich kann dann auf den Positionen um ihn herum wechseln: mal auf die 9, mal auf 8, mal auf Außen. Diese Flexibilität gefällt mir", sagte Musiala der Sport Bild. Dadurch könne man "die gegnerischen Verteidiger verwirren".

Vor der Begegnung mit dem viermaligen Asienmeister wurde darüber diskutiert, ob für den länger verletzten Müller in der DFB-Auswahl überhaupt Platz ist und der formstarke Musiala auf der zentralen Position spielen muss. "Ich glaube, keiner kann Thomas die Zehner-Rolle wegnehmen. Wenn er fit ist, dann wird er auch spielen. Wir sind beide vorne sehr flexibel. Ich kann super mit Thomas kombinieren, es macht richtig Spaß, mit ihm zu spielen", sagte der 19-Jährige und ergänzte: "Wir wollen die Spielfreude, die wir miteinander auf dem Spielfeld haben, allen zeigen."

Musiala könnte gegen Japan auch auf die linke Seite wechseln. Dort würde er den verletzten Leroy Sane (Knieprobleme) ersetzen.

+++ Update, 23. November 2022, 08:51 Uhr: Habeck fordert Tragen der "One Love"-Binde trotz FIFA-Verbots +++

Trotz des Verbots würde Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck anstelle des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und Kapitän Manuel Neuer bei der WM in Katar nicht auf die "One Love"-Binde verzichten. "Ich nehme an, jetzt muss man die Binde tragen. Ich würde es vielleicht darauf ankommen lassen", sagte der Grünen-Politiker in der "ZDF"-Sendung "Markus Lanz".

Er sei nicht der Medienberater des DFB, "aber es bietet sich an, oder?". Es handele sich um einen "moderaten Protest", es sei schließlich "eine Binde" und keine "elaborierte" Aktion der Klimaaktivisten der Letzten Generation, sagte Habeck. Er sei interessiert zu sehen, "was der Schiedsrichter macht, wenn einer mit der Binde da rumkommt".

Habeck erinnerte zudem an den Kniefall des ehemaligen Football-Profis Colin Kaepernick. "Danach gab es den Protest gegen Rassismus im Sport", sagte er. Das Besondere sei, dass diese WM in Katar im Vergleich zu anderen Turnieren politisch ist. Es gebe auch keinen unpolitischen Sport mehr.

Der Weltverband FIFA hatte mehreren Verbänden das Tragen der "One Love"-Binde verboten und offenbar mit Sanktionen gedroht. Der DFB prüft rechtliche Schritte, die Auseinandersetzung um die Kapitänsbinde mit dem Vielfaltslogan könnte vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) landen.

+++ Update, 23. November 2022, 08:23 Uhr: Keller und Grindel kritisieren FIFA wegen "One Love"-Entscheidung +++

Die beiden früheren DFB-Präsidenten Fritz Keller und Reinhard Grindel haben den Umgang mit der "One Love"-Binde kritisiert. Der Streit darum sei "ein Indikator, wie miserabel die FIFA aufgestellt ist", sagte Keller der "Sport Bild". Die Botschaft "Es gibt nur eine Liebe" sei "keine politische, sondern eine Menschenrechts-Aussage".

Aus Sicht von Grindel hätte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) das Thema schon vor der WM in Katar mit dem Weltverband klären müssen. Er verstehe nicht, "warum sich der DFB nicht die schriftliche Zusage von FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura hat geben lassen", die Binde tragen zu dürfen, sagte der 61-Jährige.

Die FIFA hatte mehreren Verbänden das Tragen der "One Love"-Binde verboten und offenbar mit Sanktionen gedroht. Im Streit mit der FIFA prüft der DFB rechtliche Schritte. Die Auseinandersetzung um die Kapitänsbinde mit dem Vielfaltslogan könnte vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) landen.

In der Kritik steht weiterhin auch FIFA-Präsident Infantino, der trotz der Oppositionsrolle europäischer Verbände auf dem Kongress im kommenden Jahr erneut gewählt werden dürfte. Keller fordert, "dass die Verbände der westlichen Welt den Mut haben, als Signal gegen Infantino und damit für Menschenrechte zu stimmen. Und für 2027 einen eigenen Kandidaten aufstellen".

+++ Update, 23. November 2022, 08:01 Uhr: Goretzka sieht Konkurrenzkampf als belebend an +++

Leon Goretzka sieht den harten Konkurrenzkampf im Mittelfeld der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als belebend an. "Es macht mich zuversichtlich, dass wir Top-Spieler in unseren Reihen haben, die unterschiedliche Positionen spielen können. Wir alle sind gefordert, dass wir es Hansi Flick so schwer wie möglich machen, nur einen von uns nicht in der Startelf zu berücksichtigen", sagte der Bayern-Profi der Münchner Abendzeitung.

Vor Auftakt-Gegner Japan habe die DFB-Auswahl "Respekt, aber keine Angst". Ein erfolgreicher Start gegen den viermaligen Asienmeister (14.00 Uhr MEZ) könne wie bei den Titelgewinnen 1990 und 2014 beflügeln, meinte der 27-Jährige, "daran wollen wir anknüpfen. Goretzka sieht im Team einen "guten Geist, der Vorfreude auf die Spiele weckt und Zuversicht und Selbstvertrauen ausstrahlt".

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

"One-Love"-Verbot - DFB zieht vor Gericht

Der Streit um das FIFA-Verbot der "One-Love"-Kapitänsbinden bei der WM-Endrunde in Katar eskaliert weiter. Laut "Bild" wird der DFB wohl rechtliche Schritte gegen die FIFA einleiten, es geht um eine Klage vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS in Lausanne.

"Die FIFA hat uns ein Zeichen für Diversität und Menschenrechte verboten. Sie hat dies mit massiven Androhungen sportlicher Sanktionen verbunden, ohne diese zu konkretisieren. Der DFB prüft, ob dieses Vorgehen der FIFA rechtmäßig war", heißt es in einem Statement von DFB-Pressesprecher Steffen Simon.

Demnach will der DFB durch eine mögliche Einreichung eines Antrags bei der sogenannten Ad-Hoc-Division des CAS erreichen, dass Kapitän Manuel Neuer möglicherweise schon im zweiten Vorrundenspiel in Katar gegen Spanien doch die "One-Love"-Kapitänsbinde tragen darf und dafür eben keine Konsequenzen im Form einer möglichen Gelben Karte zu befürchten hat, wie von der FIFA zuletzt im Rahmen der Verbots-Entscheidung angeblich angedroht.

Ein solcher Antrag bei der Ad-Hoc-Division des CAS würde dem DFB einen Rechtsschutz bis zum Ausscheiden der Nationalmannschaft bei der WM-Endrunde in Katar geben.

Der CAS teilte der Nachrichtenagentur "AFP" mit, dass er bisher "noch nichts erhalten" habe. Grundsätzlich sollte der Fall aber laut Statuten erst einmal bei der FIFA-Beschwerdekommission landen. Für diese Art einer Auseinandersetzung gebe es beim CAS keinen Präzedenzfall.

REWE beendet Zusammenarbeit mit dem DFB

Nach dem äußerst umstrittenen WM-Verbot für die "One Love"-Binde durch den Weltverband FIFA hat mit REWE ein erster großer Sponsor die Zusammenarbeit mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) beendet.

"Wir stehen ein für Diversität – und auch Fußball ist Diversität. Diese Haltung leben wir und diese Haltung verteidigen wir - auch gegen mögliche Widerstände", sagte REWE-Chef Lionel Souque in einer Mitteilung des Handelsriesen: "Die skandalöse Haltung der FIFA ist für mich als CEO eines vielfältigen Unternehmens und als Fußballfan absolut nicht akzeptabel."

Als Unternehmen sehe sich Rewe gezwungen, sich "in aller Deutlichkeit von der Haltung der FIFA zu distanzieren und auf seine Werberechte aus dem Vertrag mit dem DFB - insbesondere im Kontext der Weltmeisterschaft - zu verzichten. Dies hat das Unternehmen dem DFB mitgeteilt", hieß es weiter.

Der Sportartikelriese adidas forderte eine liberale Haltung in der "One Love"-Diskussion. "Wir sind davon überzeugt, dass Sport offen für alle sein muss", teilte adidas-Sprecher Oliver Brüggen dem "SID" mit: "Wir unterstützen unsere Spieler*innen und Teams, wenn sie sich für positiven Wandel einsetzen. Sport bietet wichtigen Themen eine Bühne. Es ist unerlässlich, die Diskussion fortzuführen."

Neben der FIFA ist adidas auch Partner des DFB. Dem DFB und seinen europäischen Verbündeten wurde das Tragen der Kapitänsbinde als Symbol für Vielfalt und Toleranz von der FIFA untersagt.

Leroy Sane fällt gegen Japan aus

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss in ihrem WM-Auftaktspiel gegen Japan am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ) auf Leroy Sane verzichten. Der Münchner Offensivspieler steht aufgrund von Knieproblemen gegen den viermaligen Asienmeister nicht zur Verfügung. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag vor dem Abschlusstraining mit. Die übrigen 25 Spieler des Kaders nahmen an der Einheit in Al-Shamal teil.

Nach dem Mittagessen macht sich der viermalige Weltmeister auf den Weg in Katars Hauptstadt Doha, wo Kapitän Manuel Neuer und Co. die Nacht vor dem Spiel im Fünf-Sterne-Hotel Dusit verbringen werden. Am Dienstagabend nehmen Flick und Joshua Kimmich an der Abschluss-Pressekonferenz teil.

Wann spielt die deutsche Nationalmannschaft?

Die deutsche Nationalmannschaft startet am 23. November mit dem Vorrundenspiel gegen Japan (14:00 Uhr) in die WM-Endrunde 2022. Am 27. November geht es im zweiten Vorrundenspiel gegen Spanien (20:00 Uhr). Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 1. Dezember auf Costa Rica (20:00 Uhr)

Wie sieht der WM-Kader der deutschen Nationalmannschaft aus?

Bundestrainer Hansi Flick hat folgende 26 Spieler für die FIFA WM-Endrunde 2022 in Katar nominiert:

Tor: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Abwehr: Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund)

Armel Bella Kotchap (FC Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (beide SC Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (beide RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (beide Borussia Dortmund) Mittelfeld: Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City)

Julian Brandt (Borussia Dortmund), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Jamal Musiala (alle Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City) Angriff: Karim Adeyemi, Youssoufa Moukoko (beide Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Kai Havertz (FC Chelsea)

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

