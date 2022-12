München - WM 2022: Erstmals in der Geschichte wird eine Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Los ging es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach der WM 2018 nun bereits zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde ausgeschieden.

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 07. Dezember 2022, 08:54 Uhr: Flick-Verbleib an Bedingung geknüpft +++

DFB-Direktor Oliver Bierhoff musste den DFB bereits verlassen und auch um Trainer Hansi Flick gab es Abschiedsgerüchte. Laut "SportBild" darf der Coach bleiben, aber nur unter der Bedingung, eine Teilschuld am WM-Vorrundenaus in seiner Arbeit einzugestehen.

Dabei wird offenbar vor allem der weiche Umgang mit dem Team kritisiert. Anscheinend durften zum Beispiel die Ehefrauen und Freundinnen der Spieler zwei Mal im WM-Quartier in Katar übernachten - auch nach der peinlichen Japan-Pleite. Es würde keine leistungsfördernde Atmosphäre unter Flick herrschen, so der Vorwurf.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 16:28 Uhr: Amazon hält an DFB-Doku fest +++

Dieses Vorhaben ging komplett nach hinten los.

"Die Doku verfolgt uns bei unserem Ziel zurück an die Weltspitze", hatte Bundestrainer Hansi Flick noch im September erklärt.

Jetzt – ein Vierteljahr später – steht fest: Die "All-or-Nothing"-Dokumentation von "Amazon", von der Flick gesprochen hat, wird in etwa das Gegenteil von dem zeigen, was sich der Bundestrainer damals versprochen hat.

Immerhin aber wird sie gezeigt werden, auch wenn die deutsche Nationalmannschaft nach dem WM-Debakel in der Vorrunde womöglich weiter von der Weltspitze entfernt ist als je zuvor.

"Wie angekündigt zeigt 'Prime Video' 2023 eine 'All or Nothing'-Dokumentation über den Weg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Herren auf dem Weg zur WM in Katar und die Vorkommnisse vor Ort", sagte ein "Amazon"-Sprecher der "dpa". Die Serie soll demnach wie geplant im Frühjahr 2023 ausgestrahlt werden.

Inhaltlich thematisiert sie die Zeit nach dem Ausscheiden bei der WM 2018 in Russland über die nur wenig erfolgreichere EM 2021 bis hin zur Winter-WM in Katar.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 15:55 Uhr: Millionen-Abfindung für Bierhoff +++

Für die Vertragsauflösung mit Geschäftsführer Oliver Bierhoff muss der Deutsche Fußball-Bund (DFB) offenbar tief in die Tasche greifen. Nach ran-Informationen erhält Bierhoff eine Abfindung über mehrere Millionen Euro. Der DFB wollte die Abfindungszahlung auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Zu Vertragsdetails äußere man sich grundsätzlich nicht, hieß es.

Bierhoffs Vertrag lief noch bis 2024. Die Abfindung soll laut ran nah an der Summe liegen, die der Europameister von 1996 bei Vertragserfüllung regulär bekommen hätte. Bierhoff und der DFB hatten ihre Zusammenarbeit am Montag nach 18 Jahren beendet. Bierhoff hatte zuletzt drei Turnier-Enttäuschungen in Folge zu verantworten.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 13:49 Uhr: Sammer doch vor DFB-Rückkehr? +++

Matthias Sammer, der bereits früher als DFB-Sportdirektor und -Nachwuchskoordinator aktiv war und aktuell als Berater von Borussia Dortmund fungiert, könnte wohl vor einer Rückkehr zum DFB stehen. Laut "Sportschau" habe sich der 55-Jährige bereit erklärt, dem DFB in verantwortlicher Rolle zu helfen.

Daher sei der Europameister von 1996 nun dem Bericht nach Topkandidat auf die Nachfolge von Oliver Bierhoff. Der langjährige Direktor der DFB-Nationalmannschaften trat am Montagabend infolge der enttäuschenden WM-Endrunde in Katar zurück. Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis 2024 gelaufen.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 13:21 Uhr: Fans begrüßen Bierhoff-Aus +++

Die große Mehrheit der Fußball-Fans in Deutschland begrüßt den Rücktritt von Geschäftsführer Oliver Bierhoff beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Zu diesem Ergebnis kam eine Umfrage der Voting-App "FanQ" im Auftrag des "SID". Demnach hatten sich 84,9 Prozent der über 1200 Befragten für eine Demission des langjährigen Teammanagers ausgesprochen.

Gespalten sind die Meinungen bei der Trainer-Frage. 45,6 Prozent wünschen sich ein Aus von Hansi Flick, 40,5 Prozent stimmten für seinen Verbleib. Die generelle Leistung der DFB-Elf in Katar stößt bei den Fans weiter auf Kritik. 77,7 Prozent der Befragten finden das Ausscheiden der Nationalmannschaft verdient, noch mehr (79,2 Prozent) gaben zudem an, sich aktuell nicht mit der Nationalmannschaft identifizieren zu können.

Einzelne Lichtblicke soll es dennoch gegeben haben: Die beste Leistung lieferte demnach Jungstar Jamal Musiala (41,1 Prozent). Während die Offensive oft gute Aktionen vorzuweisen hatte, ist für über die Hälfte der Befragten (56,6 Prozent) das schlechte Abwehrverhalten der DFB-Elf der ausschlaggebende Grund für das Gruppen-Aus in Katar. 70,7 Prozent sehen in diesem Bereich bis zur EM 2024 den größten Aufholbedarf.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 12:45 Uhr: Ist Bobic der DFB-Wunschkandidat? +++

Bei der Nachfolge von Oliver Bierhoff als Direktor der Nationalmannschaft soll der DFB laut "Kicker" einen Wunschkandidaten ausgemacht haben: Fredi Bobic.

Der Europameister von 1996 ist aktuell als Sportvorstand bei Hertha BSC, hat dort noch Vertrag bis 2024. Dennoch soll Bobic dem Bericht nach einem Engagement beim DFB nicht abgeneigt sein.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 12:08 Uhr: Babbel: "Auch über Flick muss man diskutieren" +++

Markus Babbel würde nach dem Abschied von Oliver Bierhoff vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) auch die Position von Bundestrainer Hansi Flick hinterfragen. "Natürlich musst du auch über ihn diskutieren. Alles andere wäre ja fahrlässig", sagte der Europameister von 1996 bei ran und betonte: "Beim 'DFB-Kuschelverein' darf niemand mehr unantastbar sein."

Unter Flick "könnte man ja fast meinen, es geht alles so weiter wie unter Jogi Löw. Es hat sich ja grundsätzlich nichts verändert", kritisierte Babbel, der den Leistungsgedanken vermisst. Flicks Arbeit müsse "klipp und klar" kritisch betrachtet werden: "Trotzdem gehe ich stark davon aus, dass er bleibt und auf jeden Fall noch das nächste Turnier mit dieser Mannschaft bekommt."

Als Nachfolger von Geschäftsführer Bierhoff wünscht sich Babbel jemanden, "der den Laden endlich wieder aufweckt". Ein Einzelner werde es allerdings schwer haben. Vielmehr "bräuchte es jetzt jemanden, der bestenfalls sogar einen ganzen Stab mitbringt und der eine hohe Akzeptanz innerhalb des Verbands hat".

+++ Update, 06. Dezember 2022, 11:39 Uhr: Hitzlsperger wohl Kandidat auf Bierhoff-Nachfolge +++

Nach dem Rücktritt von Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff ranken sich nun die Gerüchte um die mögliche Nachfolge des Europameisters von 1996.

Laut "Sky" wird beim DFB Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger als möglicher Bierhoff-Nachfolger diskutiert. Der 40-Jährige war bis März 2022 Sportvorstand beim VfB Stuttgart.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 10:21 Uhr: Flick reagiert betroffen auf Bierhoff-Aus +++

Hansi Flick hat betroffen auf den Abschied seines "ersten Ansprechpartners und Freundes" Oliver Bierhoff vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) reagiert und offen die Zukunftsfrage gestellt. "Meinem Trainerteam und mir fällt im Moment die Vorstellung schwer, wie die durch Olivers Ausscheiden entstehende Lücke fachlich und menschlich geschlossen werden kann", sagte der Bundestrainer in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme.

Der am Montag zurückgetretene Bierhoff habe in den 18 Jahren seines Wirkens "fachlich wie menschlich Maßstäbe gesetzt". Der deutsche Fußball "und insbesondere die Nationalmannschaft haben ihm unglaublich viel zu verdanken". Bierhoff habe Reformen "mit größtem persönlichen Engagement und gegen viele Widerstände vorangetrieben".

Für ihn sei Bierhoff "innerhalb des Teams mein erster Ansprechpartner und Freund", das Verhältnis von "unschätzbar hohem Vertrauen" geprägt gewesen: "Dieses Vertrauen ist und bleibt im Fußball das höchste Gut."

Flick machte keinen Hehl daraus, dass ihm sein wichtigster Partner verloren geht. "Die letzten Tage waren nicht einfach", bekannte er: "Wir hatten als gemeinsames Ziel das Projekt EM 2024 in Deutschland."

Ob Flick es ohne Bierhoff angeht, ist offen. Am Mittwoch soll er DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke eine erste Analyse des neuerlichen WM-Desasters vorlegen. Sein Vertrag läuft bis zur EURO in 18 Monaten.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 08:01 Uhr: Bierhoff-Nachfolge - Gerüchte um Bobic und Matthäus +++

Nach der Vertragsauflösung von Oliver Bierhoff am Montagabend gehen nun natürlich die Gerüchte los, wer auf den bisherigen Nationalmannschafts-Direktor folgen könnte. Der "Kicker" bringt dabei Fredi Bobic ins Spiel.

Bobic, der zusammen mit Bierhoff 1996 Europameister wurde, ist aktuell Geschäftsführer Sport bei Hauptstadt-Klub Hertha BSC. Laut "Sport 1" soll zudem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus als neuer DFB-Sportdirektor ein Thema sein.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 07:49 Uhr: Watzke würdigt Bierhoff: "Respekt, Anerkennung und Dank" +++

Der DFB-Vizepräsident und DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke hat Oliver Bierhoff für dessen jahrelangen Einsatz gedankt. "Oliver Bierhoff hat sich in den 18 Jahren seines Wirkens erhebliche Verdienste um den deutschen Fußball erworben", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund dem "SID" am Montagabend.

Bierhoff, von Watzke stets kritisch gesehen, hat seinen Vertrag "als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie" beim Deutschen Fußball-Bund als Folge des WM-Debakels am Montag vorzeitig aufgelöst. Ihm gebührten "Respekt, Anerkennung und Dank", sagte Watzke.

Angeblich wird diskutiert, dass Watzke künftig selbst mehr Verantwortung für die Nationalmannschaft übernimmt. Auch bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) könnte es Veränderungen geben: Berichten zufolge steht Donata Hopfen, Vorsitzende der Geschäftsführung, nach nur rund elf Monaten vor der Ablösung.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 07:40 Uhr: Gündogan lässt DFB-Zukunft offen +++

Ilkay Gündogan hat sich vier Tage nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Katar erstmals zu Wort gemeldet, seine Zukunft in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aber offengelassen. "Es ist mein drittes großes Turnier mit dem DFB-Team in Folge, das extrem frustrierend endet", twitterte der 32-Jährige. Dieses Mal sei es "echt eine Herausforderung, darauf klarzukommen."

Die DFB-Auswahl war in Katar zum zweiten Mal in Serie in der Gruppenphase einer WM gescheitert. Bei der EM im vergangenen Jahr war im Achtelfinale Endstation. "Ich war wirklich guter Dinge, dass es dieses Mal sehr weit gehen wird. Es hat sich einfach alles richtig gut angefühlt", schrieb Gündogan und ergänzte: "Das macht es auch heute mit bereits ein paar Tagen Abstand immer noch unglaublich schwer, das alles zu begreifen."

+++ Update, 06. Dezember 2022, 07:27 Uhr: Bierhoff löst Vertrag auf und verlässt den DFB +++

Oliver Bierhoff verlässt den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Konsequenz aus dem WM-Debakel nach 18 Jahren. Die Vertragsauflösung gab der DFB am Montagabend bekannt. Bierhoff war beim Verband zuletzt "Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie".

Über die Nachfolgeregelung sollen die DFB-Gremien beraten. Bierhoffs Vertrag lief bis 2024.

+++ Update, 05. Dezember 2022, 13:11 Uhr: Petition gegen FIFA stößt auf große Resonanz +++

Der Appell der Nachhaltigkeits-Initiative "Sports for Future" zum geforderten Austritt des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) aus dem Weltverband FIFA stößt auf große Resonanz. Die am 24. November gestartete Petition steht am Montag kurz vor der 95.000 Unterschrift.

In dem Aufruf appelliert die Initiative "an den DFB und andere Verbände, eine Zusammenarbeit mit der FIFA unter diesen Voraussetzungen zu beenden und stattdessen an einer Reform des Weltverbandes mitzuwirken".

Zudem sollten "alle Unternehmen, die das System FIFA direkt oder indirekt unterstützen", ihr Engagement beenden.

"Sport for Future" wirft dem Weltverband vor, bei der WM "ein System auf die Spitze" zu treiben, "in dem Korruption nachgewiesen ist, das menschenverachtendes und menschenrechtswidriges Verhalten zulässt, das Umwelt- und Klimaschutz missachtet und dessen rücksichtslose Protagonisten auch vor Erpressungen im laufenden Turnier nicht zurückschrecken".

Drei Tage vor der Veröffentlichung der Petition hatten die FIFA das Tragen der "One Love"-Binde bei der Weltmeisterschaft in Katar verboten. Als Reaktion hielten sich die Spieler der deutschen Nationalmannschaft beim Teamfoto vor der 1:2-Auftaktniederlage gegen Japan demonstrativ den Mund zu.

Süle und Co. ab Mittwoch im BVB-Training

Niklas Süle, Youssoufa Moukoko und Co. bleibt kaum Zeit, die WM-Enttäuschung zu verarbeiten. Die in Katar bereits ausgeschiedenen Nationalspieler des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steigen bereits am Mittwoch wieder ins Training ein. Neben Süle und Moukoko betrifft das aus der DFB-Auswahl auch Nico Schlotterbeck, Julian Brandt und Karim Adeyemi.

Das Quintett wird ebenso wie die Belgier Thomas Meunier und Thorgan Hazard sowie US-Boy Giovanni Reyna am Dienstag zur individuellen Diagnostik erwartet. Die klare Botschaft des Vereins: Nach einem bisher unbefriedigenden Saisonverlauf werden beim Tabellensechsten die Zügel angezogen.

Die Nationalspieler sollen auch am Freitag mit zum Winter Cup nach Bukarest fliegen, erst ab dem 12. Dezember ist Pause. Ab dem 2. Januar startet dann die Vorbereitung auf den weiteren Saisonverlauf, am 6. Januar fliegt der BVB ins Trainingslager nach Marbella.

Messi wundert sich über frühes DFB-Aus

Argentinien ist eine Macht, Brasilien einer der großen Favoriten, Frankreich ebenfalls, und Spanien spielt sehr gut. Nach dem Einzug der Gauchos ins WM-Viertelfinale nennt 1000-Spiele-Mann Lionel Messi seine Favoriten auf den Titel bei der Endrunde in Katar. Und zeigt sich verwundert über das erneute Aus der deutschen Elf.

"Das hat mich überrascht, weil sie viele wichtige Spieler haben, eine junge Mannschaft, und weil Deutschland immer unter den Besten ist", sagte der 35-Jährige, der am Samstag beim 2:1 im Achtelfinale gegen Australien die magische Barriere von Einsätzen in Klub und Nationalelf durchbrach, dem heimischen Sportblatt Ole. "Wieder einmal in der ersten Runde raus", rätselte Messi über die DFB-Auswahl und erkannte: "Das ist WM. Namen zählen nicht mehr."

Für den Star von Paris St. Germain sei auch Argentinien als Favorit angereist, aber das "müsse man auf dem Platz unter Beweis stellen". Brasilien bliebe für ihn auch trotz der Niederlage gegen Kamerun "einer der großen Favoriten". Spanien, "trotz der Art und Weise, wie sie weitergekommen sind", habe eine klare Idee, wenn sie in Ballbesitz sind.

Und seine Erwartungen an das Viertelfinale gegen die Niederländer am kommenden Freitag? "Das wird eine umkämpfte Partie, wie alle bei dieser WM. Es ist eine großartige Mannschaft, mit großartigen Spielern und einem brillanten Trainer. Es wird hart", gab Argentiniens Kapitän zu.

