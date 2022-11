München - Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 findet in Katar statt. Erstmals in der Geschichte wird dabei eine Endrunde im Winter ausgetragen. Los geht es am 20. November und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im DFB-Ticker die neuesten News und Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 19. November 2022, 08:43 Uhr: Grippe! Füllkrug fehlt im Training des DFB-Teams +++

Wenige Tage vor dem ersten deutschen Vorrundenspiel bei der WM 2022 in Katar muss das DFB-Team möglicherweise längere Zeit auf Niclas Füllkrug verzichten.

Der Stürmer von Werder Bremen laboriert an einem grippalen Infekt und fehlte daher im Training der deutschen Nationalmannschaft. Wie lange der 29-Jährige ausfällt, ist bislang noch unklar. Erst am Mittwoch feierte Füllkrug beim 1:0-Sieg gegen den Oman sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft.

+++ Update, 19. November 2022, 07:50 Uhr: DFB-Anhänger sagen Teilnahme an Fanturnier ab +++

Der offizielle Fanklub der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat im Rahmen der WM in Katar seine Teilnahme an einem Fanturnier kurzfristig abgesagt - weil er nicht mit einem gemischten Team aus Männern und Frauen antreten darf. Das sagte ein Sprecher des Fan Clubs Deutsche Nationalmannschaft der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Auf Nachfrage hatte man uns mitgeteilt, dass nur gleichgeschlechtliche Teams antreten dürfen. Deshalb haben wir uns dagegen entschieden."

Laut Philipp Beitzel von der Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS) hätten die Organisatoren zunächst "darauf verwiesen, dass sie die Männer-WM nachspielen. Dann hieß es, das Turnier sei auch für Frauen offen, jedoch dürften die Teams nicht durchmischt werden."

WM 2022: Übertragungen - welche Spiele werden als nächstes live gezeigt?

20. November:

17:00 Uhr: Gruppe B - Katar vs. Ecuador - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

